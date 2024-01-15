Сила литературного слова

Литературный Казахстан помнит и чтит «Қазақ әдебиеті». В непростые 30–50-е годы прошлого столетия изданию удалось сохранить единство и сплоченность в писательской среде. Все последую­щие годы авторы стремились поддержать идеи свободолюбия и обретения независимости, и это всегда находило отклик у читателей. Очень многие писатели, поэты, литературоведы публиковали свои работы в «Қазақ әдебиеті». Газета всегда вызывала неподдельный интерес у литературной общественности Центральной Азии.

В торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию юбилея газеты, приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, ветераны журналис­тики, представители творческой интеллигенции, коллектив газеты.

Поздравив журналистов издания с юбилеем, Аида Балаева зачитала приветственный адрес Главы государства.

«Почти за столетие газета стала авторитетным изданием с огромной читательской аудиторией и по праву является вестником нашей истории. Первые номера «Қазақ әдебиеті» занимали и продолжают занимать особое место в развитии национальной культуры. Издание вносит неоценимый вклад в популяризацию и сохранение казахских национальных ценностей, произведений казахских писателей, развитие нашей духовности», – говорится в поздравительном письме Президента.

– Девять десятилетий творческий коллектив газеты вносит свой вклад в духовную жизнь общества. Он касается не только сферы литературы, культуры и искусства. Так, на страницах издания не только поднимаются и анализируются злободневные вопросы общественной жизни, но и предлагаются пути их решения. Каждую неделю читатели с нетерпением ждут очередной номер газеты, где всегда есть взвешенные и актуальные статьи, – отметила Аида Балаева.

Министр вручила ветеранам журналистики – поэту Исраилу Сапарбаю и Гулжамал Темирее­вой – медаль «Еңбек ардагері». За профессионализм и высокие достижения в работе нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» награждена корреспондент газеты «Қазақ әдебиеті» Молдир Раимбек. Ряд сотрудников редакции также получили почетные грамоты и благодарст­венные письма Минис­терства культуры и информации. Редакции газеты от имени Президента вручили ключи от автомобиля.

Главный редактор газеты Даурен Куат отметил, что стержнем коллектива являются его ветераны, которые служат газете более сорока лет. В разные периоды ее возглавляли известные журналис­ты, каждый из которых оставил свой след в ее истории. Он также выразил благодарность Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, который, несмотря на свою огромную занятость, уделяет внимание казахской литературе.

По словам народного писателя Казахстана Елубая Смагула, газету «Қазақ әдебиеті» он читает со школьных лет, и до сих пор она неразрывно связана с его жизнью.

– Она всегда являлась голосом народа, проложив золотой мост между властью и обществом. Если писатели не выражают чаяния народа, тогда их нельзя таковыми считать. Издание пользуется большим доверием людей и продолжает выполнять свою миссию, – сказал он.

Известный писатель Жусипбек Коргасбек отметил, что авторитетное издание «Қазақ әдебиеті» является одной из главных опор духовности. Ему всегда был присущ дух свободы. В этой газете невозможно работать по устоявшимся стандартам и шаблонам, потому что ощущение свободы оказывает влияние и на журналистов, и на главного редактора.

– Мы все прошли через школу Шерхана Муртазы, Оралхана Бокея, Толена Абдикова. Так было при них, и такой газета остается сегодня. С этой точки зрения на нее возложена большая миссия, но она нуждается в поддержке – как со стороны государства, так и читателей. Газета является трибуной для наших мыслителей и творческой интеллигенции, – подчеркнул Жусипбек Коргасбек.