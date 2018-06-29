Сила народной дипломатии

Форум национально-культурных центров стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана вот уже 10 лет. В нынешнем году мероприятие проходило под девизом «С любовью к Астане» и было посвящено 20-летию столицы.
Приветствуя участников форума, Государственный секретарь акцентировала внимание на словах Президента Нурсултана Назарбаева о том, что Астана придала мощный пассионарный импульс нашей стране, помогла многоэтничному народу Казахстана осознать уникальность своей единой исторической судьбы, поверить в собственные силы.
– За короткий по историческим меркам период новая столица Казахстана стала символом независимости страны, ярким примером успешной реализации стратегического курса Главы государства, – сказала Гульшара Абдыкаликова.
Госсекретарь подчеркнула, что главным приоритетом СВМДА является укрепление взаимоотношений между азиатскими государствами, создание устойчивой континентальной структуры стабильности. И важным показателем взаимодействия стран – участниц Совещания стало расширение межкультурных связей.
– Во всем мире актуальной задачей является формирование общих ценностей во имя прогресса и устойчивого развития. При этом следует отметить, что современный глобальный диалог осуществляется как между государствами, так и между институтами гражданского общества на уровне народной дипломатии. Поэтому каждая встреча в формате гражданского форума – это еще один шаг к безопасному миру, укреплению доверия и взаимопонимания на континенте, – отметила Государственный секретарь.
В форуме в Астане приняли участие также заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Леонид Прокопенко, депутаты Парламента, представители дипмиссий, госорганов, этнокультурных и молодежных объединений, национально-культурных центров при посольствах, международные эксперты, а также научная и творческая общественность.
– Благодаря международному авторитету Президента РК Астана находится в авангарде определяющих культурных, духовных и миротворческих процессов. Это стремление несет в себе огромный консолидирующий потенциал. Оно нацелено на объединение, формирование и воспитание взаимоуважения этносов, сохранение культурного многообразия. В этом контексте программа «Рухани жаңғыру» формирует в обществе новые качества сознания, которые на поколения вперед утвердят Казахстан в качестве миролюбивой и открытой к плодотворному сотрудничеству страны, – подчеркнул Леонид Прокопенко.
Зампред АНК также отметил, что нынешний форум нацелен на развитие культурных и деловых связей между представителями молодежи стран – участниц СВМДА.
В рамках форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям при Кабинете министров Узбекистана.