Сила народной дипломатии

Форум национально-культурных центров стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана вот уже 10 лет. В нынешнем году мероприятие проходило под девизом «С любовью к Астане» и было посвящено 20-летию столицы.

Приветствуя участников форума, Государственный секретарь акцентировала внимание на словах Президента Нурсултана­ Назарбаева о том, что Астана придала мощный пассионарный импульс нашей стране, помогла многоэтничному народу Казах­стана осознать уникальность своей единой исторической судьбы, поверить в собственные силы.

– За короткий по историчес­ким меркам период новая столица Казахстана стала символом независимости страны, ярким примером успешной реализации стратегического курса Главы государства, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

Госсекретарь подчеркнула, что главным приоритетом СВМДА является укрепление взаимоотношений между азиатскими государствами, создание устойчивой континентальной структуры стабильности. И важным показателем взаимодействия стран – участниц Совещания стало расширение межкультурных связей.

– Во всем мире актуальной задачей является формирование общих ценностей во имя прог­ресса и устойчивого развития. При этом следует отметить, что современный глобальный диа­лог осуществляется как между государствами, так и между инс­титутами гражданского общества на уровне народной дипломатии. Поэтому каждая встреча в формате гражданского форума – это еще один шаг к безопасному миру, укреплению доверия и взаимопонимания на континенте, – отметила Государственный секретарь.

В форуме в Астане приняли участие также заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Админист­рации Президента Леонид Прокопенко, депутаты Парламента, представители дипмиссий, госорганов, этнокультурных и молодежных объединений, национально-культурных центров при посольствах, международные эксперты, а также научная и творческая общественность.

– Благодаря международному авторитету Президента РК Астана находится в авангарде определяющих культурных, духовных и миротворческих процессов. Это стремление несет в себе огромный консолидирующий потенциал. Оно нацелено на объединение, формирование и воспитание взаимоуважения этносов, сохранение культурного многообразия. В этом контексте программа «Рухани жаңғыру» формирует в обществе новые качества сознания, которые на поколения вперед утвердят Казахстан в качестве миролюбивой и открытой к плодотворному сот­рудничеству страны, – подчерк­нул Леонид Прокопенко.

Зампред АНК также отметил, что нынешний форум нацелен на развитие культурных и деловых связей между представителями молодежи стран – участниц СВМДА.

В рамках форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям при Кабинете министров Узбекистана.