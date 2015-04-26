Сильный ветер и дожди прогнозируют синоптики 26 апреля в Казахстане
Практически на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди. На юге прогнозируются сильные дожди, грозы, также возможен град, местами сильный ветер. Лишь на западе погода ожидается без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Южно-Казахстанской области ожидается ветер ночью и утром порывы 23–28, на горных перевалах более 30 м/с, местами гроза, град.
В Жамбылской области — местами ветер 17–22, порывы более 30 м/с, местами — гроза.
В Алматинской области — днем местами ветер 18–23 м/с, гроза.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем Мангистауской, Павлодарской областях местами ожидаются ветер 15–20 м/с, гроза.
В Костанайской области — ветер ночью местами, днем порывы 17–22 м/с, местами гроза.
В Акмолинской области — местами ветер 15–20 м/с, днем в отдельных районах порывы 25 м/с.