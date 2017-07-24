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Симфония тысячи участников
Наталья Гапонова

Это сочинение австрийского композитора, созданное в 1906 году, – одно из самых масштабных симфонических произведений в мировом репертуаре. Оно требует огромных вокальных и инструментальных сил и исполняется крайне редко. За ним даже закрепилось название «Симфония тысячи участников».

Такое количество музыкантов и вокалистов трудно даже представить, поэтому когда зрители увидели всех участников – а их в Астане было рекорд­ное число – 1 200, в зале раздались восхищенные возгласы.

Симфония № 8 – величественная ода силе и красоте человеческого духа. В основе первой части – латинский текст IX века «Приди, Дух животворящий», вторая написана на слова заключительной сцены «Фауста» Гете. Произведение, которое исполняют увеличенный состав оркестра, несколько хоров, включая детский, и 8 солистов, производит ошеломляющее впечатление – и визуальное, и звуковое. Все пространство (сценические возможности Astana Opera поразительны!) вокруг постепенно заполняет музыка: тут и страдания мятущейся души, и вечная борьба света и тьмы, добра и зла, порока и добродетели – и трепет, очищение, ликование. Мощное, красивое произведение, и его вдохновенное исполнение воодушевило и подарило светлую радость.

Масштабный проект Министерства культуры и спорта РК состоялся в рамках культурной программы ЭКСПО-2017. Дирижером-постановщиком выступил главный дирижер театра Astana Opera заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев. Напомним, что в марте текущего года прославленный маэстро, известный в мире музыки и как знаток симфоний Малера, с успехом представил в Астане его Симфонию Воскресения. Аналогов нынешней премьеры нет.

– Интересный факт: во время премьеры в сентябре 1910 года в Европе тоже проходила выставка «ЭКСПО». Именно тогда было впервые использовано название «Симфония тысячи участников» – по количеству исполнителей. Воплощение такого колоссального проекта – достаточно сложный вызов для любого коллектива. Идея единения, братства, всеобщей любви, актуальная во все времена, стала двигателем этого невероятного замысла, тем более что главная мысль произведения тоже заключается в том, что вся наша вселенная создана из любви, – отметил Алан Бурибаев.

Вместе с симфоническим оркестром, хором и детским хором Astana Opera симфонию исполняли оркестр и хор знаменитого итальянского театра Карло Феличе (Генуя), Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, Государственный академический симфонический оркестр РК, Государственный камерный оркестр «Академия солистов». А также Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова, хор Южно-Казахстанского областного театра оперы и балета, Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой, смешанный хор, хор мальчиков, детский хор «Елигай» Казахского национального университета искусств, детские хоры Республиканской казахской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова, Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой, Детской музыкальной школы № 5 им. М. Тулебаева, Музыкального колледжа им. П. Чайковского, другие музыканты из Астаны, Алматы, Павлодара, Петропавловска, Актобе, Кокшетау, Семея, Уральска.

Солистами выступили ведущие артисты Astana Opera Салтанат Ахметова, Жупар Габдуллина, Айгуль Ниязова, Нурлан Бекмухамбетов, Татьяна Вицинская, солисты ГАТОБ Оксана Давыденко, Олег Татамиров, Таир Тажигулов.

Грандиозным получился и репетиционный процесс, поначалу проходивший в разных уголках республики. В Астане была итоговая «притирка», а возникающие трудности помогало преодолевать чувство причастности к исключительному событию. Алан Бурибаев провел колоссальную работу, побывал в разных уголках Казахстана.

– Мы вместе делаем одну из самых трудных симфоний в мире, хотим показать, какой высокий уровень искусства в нашей стране, – заметил он во время подготовки. – Идея музыкального братства, любви друг к другу уже воплощается на репетициях. Это не просто исполнение музыки, это еще и момент большого человеческого счастья.

– Во время ЭКСПО-2015 в Милане театр Генуи исполнял Девятую симфонию Бетховена, и вместе с нами выступали четыре солиста из Astana Opera. Спустя два года мы приехали к вам, и наше выступление тоже состоится в рамках ЭКСПО. В Астану прибыли семьдесят артистов хора и концертмейстеры, музыканты оркестра, – отметил художественный руководитель театра Карло Феличе Джузеппе Акуавива.

Стать участником такого уникального проекта – огромная радость и творческая удача для любого музыканта. Несомненно, он запомнится на всю жизнь (и «очевидцам» в зале тоже!). Совершенно права руководитель хора Восточно-Казахстанского училища искусств им. братьев Абдуллиных Асель Темирова, подчеркивающая, что студенты смогли по-новому взглянуть на свою специальность, понять ее важность и востребованность. А еще почувствовать, как объединяет сотни людей великая сила искусства. Репетиции стали еще и своеобразным мастер-классом, обменом опытом, а премьера – настоящим праздником.

…Музыка смолкла – и грянули овации, длившиеся порядка 20 минут. Аплодировали и слушатели, и все, кто был на сцене. «Браво!» звучало в адрес солистов, коллективов и их руководителей. И, конечно, слова благодарности и восхищения были обращены к главному организатору и вдохновителю – Алану Бурибаеву, покорившему своим профессионализмом, энергией, вниманием к каждому исполнителю.

Зал осветили вспышки сотен камер: присутствующие хотели запечатлеть поистине исторический момент. Снимки делал и почетный гость театра – приехавший на кинофестиваль «Евразия» оскароносный Эдриен Броуди. Знаменитый артист позже сказал, что он потрясен вдохновляющей работой маэстро Бурибаева и хотел бы когда-нибудь сыграть роль дирижера.

Запомнился и отклик юного гостя Астаны, пришедшего в театр после посещения павильонов Международной выставки. «Композитор крут, как ЭКСПО!» – сказал слушатель ХХI века.

Хотелось бы надеяться, что знаменитая Симфония № 8 Малера снова прозвучит в Казахстане. А ее премьера уже вошла в историю отечественной музыкальной культуры.

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