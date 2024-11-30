Сирийские повстанцы-исламисты вошли в Алеппо впервые с 2016 года

В мире
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Действия повстанцев в городе Алеппо – серьезный вызов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: ВВС

Повстанческие силы в Сирии взяли под контроль несколько районов во втором по величине городе страны Алеппо, утверждает британская мониторинговая группа. Об этом же заявляют сами повстанцы.

Сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, сообщили Reuters три военных источника, в то время как сами повстанцы, выступающие против президента Башара Асада, заявили, что достигли центра Алеппо.

Они возвращаются в город впервые с 2016 года, когда Асад и его союзники — Россия и Иран — отбили Алеппо, а повстанцы согласились отступить из него после нескольких месяцев бомбардировок и осады.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) утверждает, что к вечеру пятницы повстанцы контролировали больше половины города. Даже если это информация не подтвердится, это крупнейшее наступление за последние годы.

Бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» со среды начали наступление на контролируемые правительством районы и к пятнице достигли Алеппо.

На видео, размещенном на канале, связанном с группировкой, видно, что ее бойцы передвигаются по городу на автомобилях. BBC Verify определила, что эти кадры относятся к западному пригороду Алеппо. Кроме того, на видео, верифицированном Би-би-си, видно, как вооруженные люди бегут по улице, расположенной примерно в семи километрах от средневековой цитадели Алеппо.

#Сирия #Алеппо #исламисты

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