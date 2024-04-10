Системные коррупционные риски выявлены в сфере спорта

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Александр Бри

Межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта прошло в Агентстве РК по противодействию коррупции.

коллаж из архива «КП»

Темой обсуждения стали результаты проведенного внешнего анализа, который показал наличие серьезных коррупционных рисков и факторов, приводящих к нерацио­нальному и неэффективному расходованию госсредств, выделяемых на развитие спорта в стране.

С начала 2024 года агентством зарегистрированы 39 коррупционных преступлений в сфере спорта.

Масштабы коррупции внутри профильного министерства привели к тому, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекается ряд должностных лиц, в том числе бывший вице-министр.

Финансирование спорта за последние 6 лет выросло в два раза – до 1,4 трлн тенге. Но наблюдается дисбаланс между финансированием спорта высших достижений, на который уходит 90% бюджета, и массового спорта.

– Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем, – подчеркнул глава агентства Асхат Жумагали. – Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование.

Благоприятную почву для коррупции и хищений соз­дает отсутствие цифровизации спортивных процессов. До сих пор не начато запланированное два года назад внедрение информационной системы «Е-sport». Выяв­лены факты фиктивного присвоения звания «мастер спорта».

Вопреки поручению Президента по ограничению бюджета и размера зарплат в профессиональном футболе клубами страны за последние 3 года сверх лимита выплачено более 30 млрд тенге.

По итогам анализа агентством в адрес отраслевого министерства внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.

Участие в совещании приняли министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин, аким Астаны Женис Касымбек, вице-министры финансов и цифровизации, руководство АО «Самрук-Казына», общественные деятели, представители центральных и регио­нальных госорганов.

#Спорт #коррупция #совещание #анализ

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