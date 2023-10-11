Систему родительского контроля через видеонаблюдение предлагают ввести в организациях образования РК

Комитет по охране прав детей предлагает ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В своем докладе на аппаратном совещании председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова рассказала о реализуемых мерах по обеспечению безопасности детей в организациях образования.

«Сегодня все школы обеспечены системами безопасности по установленным группам: подключение к ЦОУ, тревожные кнопки, лицензированная охрана, камеры видеонаблюдения, системы оповещения, турникеты. Мы продолжим работу по усилению требований к обеспечению безопасности детей во всех организациях образования. На сегодня выработаны типовые требования по привлечению квалифицированных охранных организаций. В скором времени в каждой организации образования появится отличительный знак о соответствии уровня защищенности объекта. Предлагается ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения», – отметила глава КОПД.

Министр просвещения Гани Бейсембаев указал на недостатки в организации питания и обеспечении безопасности детей, которые ранее освещались в СМИ.

«Мы наблюдаем отрицательные результаты в работе некоторых управлений образования. В регионы не раз направлялись алгоритмы и рекомендации по организации питания и обеспечению безопасности детей. В случае несвоевременного исполнения работы и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения», – предупредил министр.

Сейчас в школах РК проводится мониторинг для организации качественного питания и обеспечения безопасности детей. После мониторинг ждет детские сады и колледжи. Всего по стране сформировано 60 мониторинговых групп.