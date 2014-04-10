Ситуация на рынке труда

Спорт
811

Численность наемных работников в 2013 году составила 6,0 млн. человек, или 69,4% от общего числа занятых в экономике. По сравнению с 2012-м увеличение составило 136,0 тыс. человек (на 2,3%). Среди занятого населения число самостоятельно занятых составило 2,6 млн. человек, или 30,6%. Из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 61,4%, непродуктивно занятых – 38,6%.

В настоящее время большинство стран мира при формировании данных о занятости населения и безработице используют метод выборочных обследований рынка труда, проводимых путем опроса населения, позволяющий производить измерение занятых экономической деятельностью, безработных и экономически неактивных лиц в соответствии с критериями Международной организации труда (далее – МОТ). 

В Казахстане обследование занятости населения проводится ежеквартально с 2001 года, которым обследуются около 75 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше. Обследованием охвачены все регионы страны.

Методология учета основных индикаторов рынка труда, включая численность самостоятельно занятого и безработного населения, применяемая агентством, соответствует международным стандартам МОТ – «Руководство по использованию системы индикаторов KILM», разработанным МОТ. Методологические подходы МОТ для отнесения конкретного лица к занятым или незанятым используются в статистической практике большинства стран, что позволяет получать сопоставимые на международном уровне показатели рынка труда.

Опрос населения осуществляется при помощи анкеты выборочного обследования занятости населения, которая построена по принципу логической последовательности вопросов. Исходя из ответов респондентов, население классифицируется по уровню экономической активности на занятых (по найму или самозанятых), безработных и экономически неактивных, что соответствует основным принципам и рекомендациям ООН в части экономической характеристики населения и Международной классификации статуса занятых.

Кто такие самозанятые?

Согласно Международной классификации статуса занятости (ICSE 1993), занятые делятся на наемных (оплачиваемых) работников и самостоятельно занятых. 

К занятым по найму относятся те работники, которые работают по договору найма (письменному или устному), предусматривающему оплату в виде вознаграждения (заработной платы). Самозанятые – это занятые не по найму.

Выделяют следующие группы самостоятельно занятых:

• работодатели;

• самостоятельные работники;

• неоплачиваемые работники семейных предприятий;

• члены кооперативов.

К работодателям относятся лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в каком-либо виде экономической дея­тельности и использующие наемный труд одного или нескольких работников на постоянной основе. 

Самостоятельные работники – это лица, которые осуществляют какой-либо вид экономической деятельности и не нанимают на постоянной основе наемных работников. 

Неоплачиваемые работники семейных предприятий – это работники семейных фирм, получающие свое вознаграждение не в форме заработной платы, а на основе внутрисемейного распределения прибыли.

К членам кооператива относятся лица, являющиеся членами трудового кооператива, занимающегося предпринимательской деятельностью.

19 В Казахстане по итогам выборочного обследования занятости населения в IV квартале 2013 года численность самостоятельно занятых составила 2 596,0 тыс. человек (30,3% от общего числа занятых), в том числе работодателей – 160,7 тыс. человек, самостоятельных работников – 2 388,3 тыс. человек, помогающих работников семейных предприятий – 32,2 тыс. человек, членов кооперативов – 14,8 тыс. человек.

Основную долю в категории «самозанятого населения» составляют «самостоятельные работники» (92%), т. е. лица, которые, работая самостоятельно или с одним или несколькими партнерами, занимаются деятельностью на основе самостоятельной занятости и не нанимают на постоянной основе работников. Из числа самостоятельных работников (2 388,3 тыс. человек) – 63,3% работают на индивидуальной основе (зарегистрированные и незарегистрированные индивидуальные предприниматели), 36,7% – заняты производством продукции на личном подворье (как для собственного потребления, так и для продажи). По данным обследования занятости населения, в IV квартале 2013 года больше половины (52,4%) занятых на личном подворье получали доход от реализации продукции, полученной с личного подворья.

Большая часть самостоятельно занятых осуществляет самостоятельную деятельность в сельском хозяйстве – 1 362,0 тыс. человек (52,5%), в сфере розничной торговли – 674,9 тыс. человек (26,0%) и по оказанию различных услуг населению (транспортных, медицинских, образовательных и др.) – 599,1 тыс. человек (21,5%).

Результаты обследования занятости населения показывают, что в среднем один самостоятельно занятый работает в неделю 35 часов (в 2010 году – 31 час), и только 0,4% всех самозанятых заняты 5 часов и менее.

Следует отметить, что доля самостоятельно занятых в общем числе занятых в развитых странах составляет около 12–14%, к примеру, во Франции – 11,0%, в Германии – 11,6%, Великобритании – 14,6%. В Чехии – 18,5%, Италии – 25,1%, Корее – 28,2%, Турции – 37,1%.

В 2013 году в соответствии с поручениями Главы государства, поставленными перед Правительством в ходе выступления «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», Агентство РК по статистике совместно с МТСЗН, МЭБПом, МРР и МСХ утвердило новую Методику определения численности самостоятельно занятых, уровня их среднемесячных доходов и численности безработного населения в Республике Казахстан (далее – Методика).

Основной целью Методики является формирование структуры самостоятельно занятого населения, позволяющей определить категории лиц для вовлечения в продуктивную занятость, в том числе через механизмы Дорожной карты занятости-2020, а также для осуществления планирования дальнейших мероприятий по их формализации и вовлечению в систему пенсионного обеспечения и социального страхования.

Согласно новой Методике в Казахстане все самостоятельно занятые лица разделены на 2 группы: продуктивно занятые и непродуктивно занятые.

Основным критерием выступает уровень среднемесячных доходов, получаемых от производства товаров, работ, услуг. При этом уровень среднемесячных доходов соотнесен с величиной прожиточного минимума, сложившегося в каждом регионе Казахстана. 

По итогам IV квартала 2013 года из общего числа самостоятельно занятых доля продуктивно занятых составила 64,5%, непродуктивно занятых – 35,5%.

Более подробная информация по данной теме размещена в свободном доступе на сайте Агентства РК по статистике: http://www.stat.gov.kz/официальная статистическая информация/оперативные данные/труд/занятость населения.

Алихан СМАИЛОВ, председатель Агентства РК по статистике

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты МАЭК
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане
Совершенствуя климатическое законодательство
Зал первооткрывателя Ботая
Призер международного фестиваля из Державинска
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы
Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области
На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и образования
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ждут туристов в Атырау
Кадры для атомной отрасли
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Primus inter pares
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Казахстанский фигурист поднялся в мировом рейтинге
Рабочая группа выехала в регионы для анализа состояния разв…
Фестиваль национальных конных видов спорта пройдет в Астане
В Казахстане пройдет чемпионат мира по дзюдо в 2027 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]