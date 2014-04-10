Ситуация на рынке труда

Численность наемных работников в 2013 году составила 6,0 млн. человек, или 69,4% от общего числа занятых в экономике. По сравнению с 2012-м увеличение составило 136,0 тыс. человек (на 2,3%). Среди занятого населения число самостоятельно занятых составило 2,6 млн. человек, или 30,6%. Из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 61,4%, непродуктивно занятых – 38,6%.

В настоящее время большинство стран мира при формировании данных о занятости населения и безработице используют метод выборочных обследований рынка труда, проводимых путем опроса населения, позволяющий производить измерение занятых экономической деятельностью, безработных и экономически неактивных лиц в соответствии с критериями Международной организации труда (далее – МОТ).

В Казахстане обследование занятости населения проводится ежеквартально с 2001 года, которым обследуются около 75 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше. Обследованием охвачены все регионы страны.

Методология учета основных индикаторов рынка труда, включая численность самостоятельно занятого и безработного населения, применяемая агентством, соответствует международным стандартам МОТ – «Руководство по использованию системы индикаторов KILM», разработанным МОТ. Методологические подходы МОТ для отнесения конкретного лица к занятым или незанятым используются в статистической практике большинства стран, что позволяет получать сопоставимые на международном уровне показатели рынка труда.

Опрос населения осуществляется при помощи анкеты выборочного обследования занятости населения, которая построена по принципу логической последовательности вопросов. Исходя из ответов респондентов, население классифицируется по уровню экономической активности на занятых (по найму или самозанятых), безработных и экономически неактивных, что соответствует основным принципам и рекомендациям ООН в части экономической характеристики населения и Международной классификации статуса занятых.

Кто такие самозанятые?

Согласно Международной классификации статуса занятости (ICSE 1993), занятые делятся на наемных (оплачиваемых) работников и самостоятельно занятых.

К занятым по найму относятся те работники, которые работают по договору найма (письменному или устному), предусматривающему оплату в виде вознаграждения (заработной платы). Самозанятые – это занятые не по найму.

Выделяют следующие группы самостоятельно занятых:

• работодатели;

• самостоятельные работники;

• неоплачиваемые работники семейных предприятий;

• члены кооперативов.

К работодателям относятся лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в каком-либо виде экономической дея­тельности и использующие наемный труд одного или нескольких работников на постоянной основе.

Самостоятельные работники – это лица, которые осуществляют какой-либо вид экономической деятельности и не нанимают на постоянной основе наемных работников.

Неоплачиваемые работники семейных предприятий – это работники семейных фирм, получающие свое вознаграждение не в форме заработной платы, а на основе внутрисемейного распределения прибыли.

К членам кооператива относятся лица, являющиеся членами трудового кооператива, занимающегося предпринимательской деятельностью.

В Казахстане по итогам выборочного обследования занятости населения в IV квартале 2013 года численность самостоятельно занятых составила 2 596,0 тыс. человек (30,3% от общего числа занятых), в том числе работодателей – 160,7 тыс. человек, самостоятельных работников – 2 388,3 тыс. человек, помогающих работников семейных предприятий – 32,2 тыс. человек, членов кооперативов – 14,8 тыс. человек.

Основную долю в категории «самозанятого населения» составляют «самостоятельные работники» (92%), т. е. лица, которые, работая самостоятельно или с одним или несколькими партнерами, занимаются деятельностью на основе самостоятельной занятости и не нанимают на постоянной основе работников. Из числа самостоятельных работников (2 388,3 тыс. человек) – 63,3% работают на индивидуальной основе (зарегистрированные и незарегистрированные индивидуальные предприниматели), 36,7% – заняты производством продукции на личном подворье (как для собственного потребления, так и для продажи). По данным обследования занятости населения, в IV квартале 2013 года больше половины (52,4%) занятых на личном подворье получали доход от реализации продукции, полученной с личного подворья.

Большая часть самостоятельно занятых осуществляет самостоятельную деятельность в сельском хозяйстве – 1 362,0 тыс. человек (52,5%), в сфере розничной торговли – 674,9 тыс. человек (26,0%) и по оказанию различных услуг населению (транспортных, медицинских, образовательных и др.) – 599,1 тыс. человек (21,5%).

Результаты обследования занятости населения показывают, что в среднем один самостоятельно занятый работает в неделю 35 часов (в 2010 году – 31 час), и только 0,4% всех самозанятых заняты 5 часов и менее.

Следует отметить, что доля самостоятельно занятых в общем числе занятых в развитых странах составляет около 12–14%, к примеру, во Франции – 11,0%, в Германии – 11,6%, Великобритании – 14,6%. В Чехии – 18,5%, Италии – 25,1%, Корее – 28,2%, Турции – 37,1%.

В 2013 году в соответствии с поручениями Главы государства, поставленными перед Правительством в ходе выступления «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», Агентство РК по статистике совместно с МТСЗН, МЭБПом, МРР и МСХ утвердило новую Методику определения численности самостоятельно занятых, уровня их среднемесячных доходов и численности безработного населения в Республике Казахстан (далее – Методика).

Основной целью Методики является формирование структуры самостоятельно занятого населения, позволяющей определить категории лиц для вовлечения в продуктивную занятость, в том числе через механизмы Дорожной карты занятости-2020, а также для осуществления планирования дальнейших мероприятий по их формализации и вовлечению в систему пенсионного обеспечения и социального страхования.

Согласно новой Методике в Казахстане все самостоятельно занятые лица разделены на 2 группы: продуктивно занятые и непродуктивно занятые.

Основным критерием выступает уровень среднемесячных доходов, получаемых от производства товаров, работ, услуг. При этом уровень среднемесячных доходов соотнесен с величиной прожиточного минимума, сложившегося в каждом регионе Казахстана.

По итогам IV квартала 2013 года из общего числа самостоятельно занятых доля продуктивно занятых составила 64,5%, непродуктивно занятых – 35,5%.

Более подробная информация по данной теме размещена в свободном доступе на сайте Агентства РК по статистике: http://www.stat.gov.kz/официальная статистическая информация/оперативные данные/труд/занятость населения.

Алихан СМАИЛОВ, председатель Агентства РК по статистике