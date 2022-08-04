Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 4 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 847
– город Алматы – 435
– город Шымкент – 41
– Акмолинская область – 123
– Актюбинская область – 70
– Алматинская область – 57
– Жетысуская область – 122
– Атырауская область – 63
– Восточно-Казахстанская область – 36
– Абайская область – 43
– Жамбылская область – 59
– Западно-Казахстанская область – 134
– Карагандинская область – 361
– Улытауская область – 62
– Костанайская область – 87
– Кызылординская область – 42
– Мангистауская область – 41
– Павлодарская область – 99
– Северо-Казахстанская область – 53
– Туркестанская область – 17
Всего в стране выявлены 1 360 068 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 318 177.
На 4 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 497 человек (–28 223+ и 274 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 477 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 020 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.