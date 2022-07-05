Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 5 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 187 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 37

– город Алматы – 112

– город Шымкент – 8

– Алматинская область – 7

– Атырауская область – 10

– Жамбылская область – 4

– Западно-Казахстанская область – 1

– Карагандинская область – 7

– Кызылординская область – 1

Всего в стране выявлены 1 307 517 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 65 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 626.

На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 272 человека (–1 228 и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 234 пациента, на амбулаторном уровне – 1 038 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 12 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: г. Алматы

В «зеленой» зоне: г. г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.