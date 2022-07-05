Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 5 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 187 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 37
– город Алматы – 112
– город Шымкент – 8
– Алматинская область – 7
– Атырауская область – 10
– Жамбылская область – 4
– Западно-Казахстанская область – 1
– Карагандинская область – 7
– Кызылординская область – 1
Всего в стране выявлены 1 307 517 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 65 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 626.
На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 272 человека (–1 228 и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 234 пациента, на амбулаторном уровне – 1 038 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 12 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: г. Алматы
В «зеленой» зоне: г. г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.