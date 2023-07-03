Ситуацию с казахстанскими паломниками в Саудовской Аравии прокомментировали в МИД

Происшествия, Общество
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с казахстанскими паломниками, оказавшимися в полицейском участке Саудовской Аравии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото: Kazpravda.kz

«Со стороны МИД Казахстана в лице нашего генерального консула в Джидде была оказана помощь. Им поступил звонок от наших граждан о том, что они находятся в полицейском участке в Саудовской Аравии по несоответствующей для хаджа визе. То есть, у всех задержанных паломников была туристическая виза, которая не разрешает прохождение хаджа. Генеральный консул со своими сотрудниками немедленно выехали в полицейский участок и оказали содействие, чтобы наших граждан освободили и отправили в отель. По некоторым данным, туркомпания привезла на территорию Саудовской Аравии более 300 наших граждан по именно таким визам. Отследить местонахождение всех паломников не представляется возможным, так как, когда более 100 паломников освобождали из полицейского участка, их на нескольких автобусах начали развозить в разные части города», - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, часть паломников уже вернулась в Казахстан за свой счет, так и не совершив хадж.

«Саудовские власти сообщили, что Казахстану выделяется определенное количество квот. Сейчас мы работаем с этой компанией. Её представитель никуда не убежал, он находится в Саудовской Аравии и оказывает помощь в возвращении домой казахстанцев. Остальная группа планирует вернуться 5 июля. Потом они здесь в правовом поле могут предъявлять все свои претензии. Так как обманула казахстанская компания и пострадали граждане Казахстана, на территории Саудовской Аравии никаких следственных и проверочных действий совершаться не будет», - заключил спикер.

Ранее сообщалось, что больше ста казахстанцев так и не смогли добраться до Каабы и несколько дней провели в полицейском участке в Саудовской Аравии без еды и воды.

Вопрос дошел до самого президента. Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь виновных к ответственности.

#МИД #ситуация #Саудовская Аравия #хадж #паломники

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