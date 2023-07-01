Хадж - 2023: казахстанские паломники оказались в полицейском участке Саудовской Аравии

Больше ста казахстанцев так и не смогли добраться до Каабы и несколько дней провели в полицейском участке без еды и воды. Паломники требуют наказать турфирму, которая обещала им сопровождение для совершения хаджа в Мекку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК .

Фото: Kazpravda.kz

"Мы ехали для совершения хаджа. По итогу людей из двух наших автобусов полиция Саудовской Аравии отвезла в участок. Никто нас даже не искал. Мы звонили всем, но никто не брал трубку, ни консул, ни гиды. Нам не давали еды, мы не могли выйти в туалет. Я так и не совершила свой хадж", - рассказывает Гюлайша Нусупкожа.

Первые паломники уже вернулись на родину за свой счет, отмечает телеканал.

По словам верующих, турагентство отправило их без специальной визы. За услуги они заплатили компании от 7 тысяч долларов.

В свою очередь туроператор заявляет, что с документами все в порядке. Фирма готова вернуть деньги людям, которые так и не совершили хадж или недополучили услуги трансфера и еду.

"Муфтиятовские люди дезинформировали саудовскую полицию о том, что эти два автобуса едут без визы. То есть, дали номера автобусов и сказали, что они едут без виз. Милиция без разбора всех забрала. И до выяснения обстоятельств ушло очень много времени. Почти полтора суток ушло, пока мы предоставили им документы, пока они это все проверили, все несколько раз перепроверили", - объясняет директор турфирмы Данияр Илиев.

Сейчас в Саудовской Аравии остается больше 300 казахстанцев.

Вопрос дошел до самого президента. Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь виновных к ответственности.

27 июня в Мекке начался хадж, который впервые после пандемии проходит без санитарных ограничений. Власти королевства не исключают, что в этом году религиозная церемония может стать крупнейшей в истории.

Напомним, в январе Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа объявило, что власти королевства откажутся от ограничений, введенных из-за Covid-19, при организации хаджа в 2023 году.

Также отмечалось, что цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников. Министр хаджа и умры КСА Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа заявил, что министерство будет оказывать максимальную поддержку казахстанским паломникам.