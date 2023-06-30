На огромный вал жалоб от населения указал Токаев полицейским

Президент, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил президент, люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов и тщетно пытаясь добиться правды.

Фото пресс-службы президента РК

Выступая на заседании коллегии МВД, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость реагирования на поступающие заявления от граждан максимально оперативно и профессионально, сообщает Kazpravda.kz.

"Огромный вал жалоб говорит о том, что с этим у правоохранительной системы пока имеются проблемы. Люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов, тщетно пытаясь добиться правды. Я только что выслушал некоторые доклады и дал поручение: в системе МВД на всех участках, во всех регионах следует наращивать цифровизацию", - сказал президент.

Как он отметил, цифровизация – это очень серьезный инструмент прозрачности работы полицейских и достижения соответствующей эффективности.

"Поэтому по моему поручению Комиссия по реформе правоохранительной системы подготовила проект закона об оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Он призван облегчить работу дознавателей и следователей, освободив их от бесполезных дублирующих процедур и избыточного документооборота. Но в первую очередь законопроект разработан в интересах наших граждан, обращающихся к вам за помощью", - подчеркнул Токаев.

Также он остановился на еще одном актуальном вопросе, волнующем общество.

"Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть. Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей. Теперь наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку. А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить Справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы", - добавил глава государства.

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