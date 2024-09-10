Сияет Великая степь, встречая праздник

Столичный стадион «Астана-Арена» стал главным местом встречи участников 5-х Всемирных игр кочевников и зрителей. Именно здесь в минувшее воскресенье состоялось торжественное событие – церемония открытия ВИК, в которой приняли участие главы государств, руководители международных организаций и структур, а также другие высокие гости.

Олимпиада номадов

Если к двум десяткам тысяч прибавить еще то количество людей, что смотрели церемонию открытия с экранов телевизоров, гаджетов, то показатель вырастет в разы. В принципе, и те, и другие отмечали: торжественная часть удалась на славу.

Первыми на сцену вышли десять детей – представители разных этнических групп, которым выпала честь нести флаг нашего государства. Акцент на подрастаю­щем поколении был сделан не случайно: им, сегодняшним мальчикам и девочкам, продолжать кочевую культуру Великой степи. Тема национальной принадлежности, к слову, проходила красной нитью через все представление, являясь доказательством единства и сплоченности полиэтничного казахстанского общества. После того как ребята передали флаг роте Почетного караула, зазвучал Гимн Республики Казахстан в исполнении детского хора.

Красивым продолжением праздника стал выход знаменосцев, выстроившихся в круг, а после и парад спортсменов, который, в принципе, практически ничем не отличался от выхода делегаций участников на знаменитых Олимпийских играх. Право открывать шествие выпала представителям Кыргызстана, где еще в 2012 году была озвучена идея о проведении Всемирных игр кочевников. Напомним, что первые соревнования состоялись в 2014 году в Чолпон-Ате, городе, расположенном на берегу Иссык-Куля. Вторые и третьи по счету ВИК проходили также в соседней республике, а вот четвертые – в Турции. А потом настала и наша очередь!

Проводить состязания в Казахстане – историческое событие, поэтому неудивительно, что вся концертная программа была продумана до мелочей. К примеру, перед каждой группой участников ехали всадники, а делегацию обязательно сопровож­дали волонтеры. Очередность выхода гостей была привязана к алфавитному порядку. Всего на сцену вышли представители 89 стран мира. Какие-то команды были представлены парой, а то и вовсе одним спортсменом (Барбадос), а какие-то (Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Россия, Турция, Китай, Венгрия) – от 50 до более 150 участников. Несмотря на количественные показатели делегаций, всех гостей зрители встречали громкими аплодисментами. Особый тон всей этой церемонии задавали более сотни барабанщиков, а световая гамма, создаваемая за счет установленных в зале шаров, вносила свой штрих в праздничный вечер.

Самым фееричным стал выход отечественных спортсменов, которые и завершили парад. Как только на сцене появилась наша делегация, Касым-Жомарт Токаев встал с места, чтобы поприветствовать спортсменов. Зрители, также стоя, на протяжении нескольких минут рукоплескали героям торжества и скандировали: «Казахстан!» Затем с приветственными речами выступили председатель организационного комитета 5-х Всемирных игр кочевников, первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, глава Всемирной конфедерации этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган и, конечно же, Президент Республики Казахстан.

– Приветствую вас на торжественном открытии 5-х Всемирных игр кочевников, которые проходят на казахской земле. Для их организации и проведения были приложены все усилия с присущим нашему народу гос­теприимством: возведены спортивные объекты, создана соответствующая инфраструктура. Главный девиз игр «Встреча в Великой степи», несомненно, продемонстри­рует миру единство и гармонию стран, которые всегда были верными друзьями, добрыми соседями и имели общие духовные ценности. Уверен, что игры кочевников пройдут успешно для всех! Желаю всем национальным сборным ярких побед! – сказал Роман Скляр, выразив благодарность участвую­щим в ВИК волонтерам, которых насчитывается 1 600 человек.

Выступление Билала Эрдогана публика встретила с особой теп­лотой и овациями. Речь сына Президента Турции нашла отклик в сердцах присутствующих казахстанцев.

– Уважаемый Президент Казахстана, уважаемые гости, дос­топочтенные деятели спорта, молодежь, поклонники традиционных видов спорта, приветствую вас! Для меня большая честь находиться в столице Казахстана Астане на 5-х Играх кочевников. Эта встреча не только повод для объединения традиционных видов спорта, но и воссоединение, которое показывает всему миру то, насколько мы полны решимости сохранить наше общее культурное наследие и передать его будущим поколениям. Казахстан пережил крупнейшее наводнение, но достойно прео­долел это бедствие и приложил немало усилий для организации традиционных игр. Приверженность казахстанцев этому историчес­кому событию является символом силы и могущества, а также данью уважения нашим традициям. Наши исторические игры сохраняют жизнь наших культур и несут миру важное послание, основанное на таких жизненно важных принципах, как мир, уважение, солидарность и традиции. Без единства не может быть мира и гармонии. Я твердо верю, что это событие, проводимое под девизом «Ұлы дала дүбірі», придаст импульс дальнейшим дружеским отношениям, сотрудничеству не только участников, но и всех стран, особенно Турции и Казахстана, – отметил в приветственной речи Неджмеддин Билал Эрдоган, отдельно поблагодарив Касым-Жомарта Токаева за организацию ВИК.

Философия кочевых народов

После официального открытия игр Президентом страны на сцене развернулось настоящее грандиозное шоу, где все четыре стихии природы сплелись воедино на пути зарождения кочевой цивилизации, а главной идеей вечера стал постулат о необходимости сохранения планеты Земля и ее биоразнообразия. Первые искры огня первобытного человека положили начало большой истории: под воздействием магических сил языков пламени бесформенное железо превращалось в доспехи, снаряжения, орудия номадов – в то, без чего не обходилась жизнь кочевников. Представленные в ходе театрализованного выступления образы «Золотого человека», красочное появление Аттилы и Томирис и даже неожиданный выход живых волков – все это придало особый колорит торжественному событию. Не меньший восторг вызвала и завораживающая постановка о Шелковом пути, когда по голубому полотну, олицетворяющему ту самую великую дорогу, прошли навьюченные товаром караваны, а меняющиеся мотивы народов и стран демонстрировали сплетение разных культур. Специально для этого номера были приглашены и творческие коллективы из соседних стран – участниц ВИК. Выступавших артистов, танцоров и жонглеров сменили более тысячи других мастеров хореографии, когда на сцене подняли шанырак, выступающий эквивалентом юрты – жилища кочевых народов.

Настоящим подарком для зрителей стал выход на сцену любимца мировой публики Димаша Кудайбергена. Он исполнил

песню «Священная земля» («Киелі мекен»). Украшением его выступ­ления стала группа профессиональных каскадеров, домбристов, а также показательная демонстрация тазы и беркутов.

Не остались незамеченными и театрализованные постановки, посвященные культу матери Земли, а также финальная часть – заполнение Тайказана водой, набранной из сакральных источников. Философия мира номадов, к слову, в числе всего прочего кроется и в минимальном использовании ресурсов для их максимальной полезности. Вот почему так важно беречь природу и живительную влагу.

Выступления Розы Рымбаевой, Евгения Чайникова и других исполнителей стали лаконичным завершением вечера. Шоу, как уже отмечалось выше, произвело настоящий фурор. Праздник удался,­ за что нужно выразить огромную благодарность режиссерам, хореографам, постановщикам, художникам и композиторам, которые трудились над созданием незабываемого торжества.