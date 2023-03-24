Скандал с массовым отравлением школьников в Шымкенте: итоги олимпиады обещают пересмотреть

Образование, Скандалы
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В Шымкент прибыл «десант» из Минпросвещения, отравившиеся участники олимпиады получают соответствующее лечение и необходимую психологическую поддержку.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

После скандала с массовым отравлением участником республиканской олимпиады в Шымкент командирована делегация Минпросвещения. На месте развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова, передает Kazpravda.kz.

«Сразу по приезду встретились с участниками олимпиады, узнали их состояние. Также встретились, поговорили с руководителями команд. (…)

Во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы «ветряной оспы», – рассказала Каринова.

Она также отметила, что «олимпиада проходит согласно утвержденному плану».

«Для ознакомления с состоянием детей нахожусь на связи с руководством больницы. В настоящее время состояние детей стабилизировалось, они получают соответствующее лечение и необходимую психологическую поддержку. Дети находятся под наблюдением врачей», – сообщила первый вице-министр.

По ее данным, санврачи Шымкента продолжают искать причины возникновения ситуации.

«Кроме того, по согласованию с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, управлением здравоохранения, оперштабом принято решение о передаче обеспечения питания участников в столовую городской школы-гимназии.

Также штабом совместно с членами жюри рассматривается вопрос об олимпиадных итогах заболевших школьников. По каждому участнику будет принято справедливое и объективное решение», – заверила Шолпан Каринова.

Также оперативным штабом принято решение отменить торжественную церемонию закрытия олимпиады и провести награждение в местах проживания детей.

Ранее стало известно, что после окончания первого тура олимпиады, который был проведен 21 марта, более десяти участников попали в больницу с отравлением. Их родители также заявили, что организаторы олимпиады пришли в больницу и предложили детям прийти на второй этап состязаний.

«Большинство школьников не смогли этого сделать, поскольку находились в тяжелом состоянии», – отметил один из родителей, добавив, что олимпиада продолжилась, и потребовал аннулировать ее результаты.

#питание #дети #олимпиада #Образование #школа

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