Скажем рахмет Иэну!

Колонка обозревателей
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Аскар Бейсенбаев

Все мы помним, какой резонанс в мире спортивных единоборств вызвало сообщение о том, что 8 декабря в Лас-Вегасе пройдет поединок между действующим чемпионом UFC американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и нашим непобедимым соотечественником Шавкатом Рахмоновым. Анонсировала этот бой, которому прочили статус едва ли не главного поединка десятилетия, и «Казахстанская правда». Ажиотаж оказался преждевременным, а внезапное ухудшение здоровья оппонента казахстанца вызвало разочарование у поклонников зрелищных бойцовских поединков.

Фото: Instagram/ufcrussia

Промоутеры UFC – лучшей бойцовской лиги планеты – конечно же, сразу же бросились на поис­ки нового оппонента Номаду (это прозвище Шавката), но мало кто горел желанием испытать на себе мощь ударов, а особенно всем известных железных захватов казахстанца. Были, правда, попытки похайпить у некоторых вполне известных единоборцев, в том числе и экс-чемпиона Лиги нигерийца Камру Усмана, но все они оказывались не более чем разговорами.

И вот на днях стало известно, что все же нашелся спортсмен с выраженным бойцовским характером, который согласился сразиться с Рахмоновым. Итак, следующим оппонентом 30-летнего казахстанца, который одержал 18 побед подряд (причем все досрочные), станет 27-летний ирландский проспект Иэн Мачадо Гэрри, который в своем послужном списке имеет 15 побед кряду и ни одного проигрыша. Шавкат в рейтинге полусредневесов занимает третью строчку, а Иэн – седьмую. Напомним, что Номад еще не выходил в октагон в этом году, а последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде удушающим приемом досрочно финишировал американца Стивена Томпсона.

«Я очень разочарован в нашем дивизионе. Белал, Леон, Колби, Камару, Джек, Шон – вы все подвели фанатов. Единственный, кто подкрепил свои слова делом, это Иэн, и я это уважаю. Но не обольщайся, Иэн – я иду за твоим «ноликом» и после этого буду драться за пояс», – написал в соцсети Х Рахмонов, явно раздосадованный отказами Белала и Усмана, американцев Шона Брэди и Колби Ковингтона, австралийца Джека Деллы Маддалены, которые стоят выше в рейтинге, чем Иэн Гэрри.

Ирландца, несмотря на всю эпатажность его поведения как в обычной жизни, так и в соцсетях, можно лишь уважать за это решение. Более того, Иэн уже встречался на тренировках с Шавкатом и, по утверждению всех присутствовавших в зале, очень неплохо «отхватывал» от казахстанца, пока тренеры не решились завершить спарринги. Гэрри можно сказать спасибо еще и за то, что у него из-за поединка с Рахмоновым сорвался изначально запланированный бой с другим довольно известным американским бойцом Хоакином Бакли, который находится на 9-й строчке в полусреднем весе в UFC. Этот поединок был вполне проходным для Иэна, но он идет на большой риск, согласившись сразиться с Шавкатом.

Зато если Гэрри потерпит поражение, то ему никто и ничего не скажет, а за смелость похвалят. Ну а в случае его неожиданной победы (всякое в спорте бывает) Иэн буквально прославится на весь мир. Нам лишь остается пожелать ему удачи в дальнейшем (после Рахмонова) и надеяться, что наш земляк хотя бы из чувства благодарности и уважения не сломает нечаянно сопернику всю карьеру.

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#Шавкат Рахмонов #поединок #UFC #единоборства

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