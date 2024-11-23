Скажем рахмет Иэну!
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Все мы помним, какой резонанс в мире спортивных единоборств вызвало сообщение о том, что 8 декабря в Лас-Вегасе пройдет поединок между действующим чемпионом UFC американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и нашим непобедимым соотечественником Шавкатом Рахмоновым. Анонсировала этот бой, которому прочили статус едва ли не главного поединка десятилетия, и «Казахстанская правда». Ажиотаж оказался преждевременным, а внезапное ухудшение здоровья оппонента казахстанца вызвало разочарование у поклонников зрелищных бойцовских поединков.