Сказки, написанные первой учительницей

Двадцать четыре года назад учитель начальных классов, педагог-психолог из села Хан Ордасы Альфия Ринатовна Аксенова впервые рассадила за парты первоклашек, став для них проводником в мир знаний. Быть учителем начальных классов она решила еще в детстве. Выбор сделала сердцем, опираясь на огромную любовь к маленьким детям и пример двух главных педагогов в ее жизни – мамы Рухии Хабибовны, учителя химии и биологии, и первой учительницы Кабдрахимовой Софии Каримовны.

В село Хан Ордасы Аксеновы пере­еха­ли из Уральска, когда Альфия была совсем маленькой. Мама устрои­лась в школу, папа, Ринат Камилье­вич, – музыкантом в сельский клуб. Он прекрасно пел, играл на многих инст­рументах, сочинял стихи, передав «по наследству» эти таланты дочкам. Дома дедушки, бабушки, родители свободно говорили на трех языках. Благодаря музыкальному слуху Альфия и ее младшие сестры Флюра и Маргарита легко запоминали новые слова и обороты, чувствуя ритмический рисунок казахской, русской и родной, татарской, речи. Несмотря на то что девочки окончили русскую школу, высшее образование все получали на казахском языке. Альфия поступила на специальность «учитель начальных классов», Флюра и Маргарита выбрали профессию учителя казахского языка и литературы.

В студенческие годы общительная и артистичная Альфия не раз становилась ведущей мероприятий, принимала участие в языковых конкурсах и айтысах. Преподаватель русского языка заметила, что девушка пишет стихи. Предложила отправить лучшие в редакцию областной газеты «Приуралье». Произведения местных авторов в то время печатали под отдельной рубрикой.

– Сначала я писала стихи на русском языке, в основном посвящая их маме и Родине, – рассказывает Альфия Ринатовна. – Теперь на казахском – поздравления для друзей, родных и, конечно же, для школьных мероприятий. Тогда же, в вузе, преподаватель посоветовала мне попробовать свои силы в написании сказок. На казахском получалось легко и увлекательно. Ведь сказка сродни работе учителя – несет большой воспитательный потенциал.

Не зря говорят: успех учителя по-нас­тоящему измеряется достижениями его учеников. А таких побед учеников Альфии Ринатовны на всевозможных конкурсах, организуемых библиотеками, газетами, журналами, – десятки. Пожалуй, одна из самых значимых – Гран-при международного конкурса к 95-летию Мукагали Макатаева. Первоклассница Айасыл Дакпиртова прочитала стихотворное посвящение Мукагали, написанное Альфией Ринатовной. Жюри впечатлили не только выразительность юного чтеца, но и глубина, содержательность текста.

Альфия Аксенова и сама постоянная участница и неоднократная победительница многих конкурсов. В течение ряда лет она становилась призером различных номинаций конкурса «Панорама педагогических идей», проводимого областным филиалом АО НЦПК «Өрлеу». В 2019-м в номинации «Учитель начальных классов» ее видеоурок признан самым интересным.

Этой весной в рамках республиканского семинара «Казахский язык в цифровую эпоху: новые возможности искусственного интеллекта и языковой политики» состоялась торжественная церемония награждения победителей областного этапа республиканского конкурса «Государственный язык – символ Независимости». Педагоги представили аудиовизуальные материалы, разработанные с использованием искусственого интеллекта, проекты, направленные на расширение сферы применения государственного языка. Конкурсной работой Альфии Ринатовны стал проект «Kітап оқитын бала» («Читающий ребенок»), который она реализует шестой год. Он направлен на привитие детям любви к чтению, развитие читательской грамотности, повышение интереса к книге не только в рамках школьной программы.

– Четыре года мы работали по проекту в бумажном варианте, – рассказывает педагог-новатор. – Ребята читали произведения для 1–4-х классов, в основном это сказки. Потом проект перешел в цифровой формат. Я создала свой сайт «Kітап оқитын бала – онлайн», куда ребенок заходит с помощью логинов и паролей родителей. В любое удобное время он может прочитать здесь предложенную сказку. А для того, чтобы юный читатель лучше понял текст, проанализировал его, расширил свой словарный запас, к каждому произведению прилагаются задания. Их выполнение оценивается баллами. Каждую четверть мы подводим промежуточные итоги, а в конце учебного года вручаем победителям грамоты и ценные призы.

Проект Альфии Аксеновой признан лучшим на областном уровне. Этими наработками заинтересовались коллеги из других районов области.