Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Актюбинской области

ЧС природного характера местного масштаба объявлена в Актобе и трех районах, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Первый вице-премьер осмотрел текущее состояние Актюбинского водохранилища, которое накануне было переполнено из-за большого притока талой воды. В результате принятого решения о сбросе подтопило дачные коллективы Актобе, расположенные вдоль рек Илек и Каргалы. В настоящее время водохранилище заполнено на 100%, продолжается паводковый сброс с расходом 1000 м3/сек.

«Роман Скляр поручил вести постоянный мониторинг состояния водохранилища, а все работы по сбросу согласовывать с местными исполнительными органами», - говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки с представителями МЧС был совершен облет Саздинского водохранилища, садоводческих коллективов и жилых массивов вдоль рек Каргалы и Илек. Осмотрены защитные дамбы в Алгинском районе.

По состоянию на сегодняшний день ЧС природного характера местного масштаба объявлена в трех районах области (Кобдинский, Мугалжарский, Темирский) и городе Актобе.

В 6 районах произошли аварийные отключения электроэнергии, подтоплено порядка 200 домов, эвакуировано 2870 человек.

Для ускорения ликвидации последствий паводков в Актюбинскую область направлены группировки сил и средств ДЧС Мангистауской области, воинских частей 52859, 20982 с общим количеством порядка 220 человек личного состава и более 25 единиц техники.

Всего в противопаводковых мероприятиях в регионе участвуют порядка 1735 человек, задействовано 350 единиц техники и 62 мотопомпы.

Все усилия государственных органов направлены на минимизацию последствий стихии. Пострадавшим в период паводков со стороны правительства и акиматов будет оказана необходимая помощь.