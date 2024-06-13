Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group

Компания строит завод в Костанае мощностью 70 тыс. автомобилей в год

Фото: пресс-служба правительства РК

Состоялась встреча первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с исполнительным вице-президентом компании Hyundai Motor Group Ким Донг Вуком. В рамках нее рассмотрены ключевые вопросы развития автомобильной промышленности в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Так, стороны обсудили активное участие иностранного инвестора в работе по углублению локализации, проводимой правительством РК.

В конце прошлого года компания начала строительство завода по производству автомобилей в Костанае, в который будет инвестировано $200 млн. Предприятие мощностью 70 тыс. автомобилей в год станет первым крупным производственным объектом компании за пределами Южной Кореи. Прогнозируется, что завод обеспечит занятость для 1,5 тыс. человек, а с учетом смежных отраслей – для порядка 2 тыс.

В заключение обе стороны выразили уверенность в успешной реализации проекта и дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.