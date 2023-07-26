Скляр посетил ряд предприятий в Кокшетау

Кокшетау с рабочей поездкой посетил первый заместитель премьер-министра РК. Роман Скляр вместе с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым ознакомился с ходом подготовки ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» к предстоящему отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Теплоснабжение города осуществляется котельными РК-1 и РК- 2. На сегодня за счет выделенных из резерва Правительства порядка 2,6 млрд тенге ведутся работы по ремонту дымовых труб РК-1 и РК-2, водогрейного котла №7 и котлоагрегатов № 8,9,10. Общее выполнение составляет более 50%.

Наравне с этим проводятся работы по замене теплосетей протяженностью 3,3 км, восстановление и ремонт тепловой изоляции протяженностью 3,7 км. Проведен ремонт 1775 м сетей и 2 620 м изоляции тепловых сетей. Также заключен договор на замену трех насосов.

«К началу отопительного сезона все работы должны быть завершены. Соответствующие средства выделены, проводите работы. В середине сентября планирую посетить Бестобе и Степногорск, проинспектировать подготовку к отопительному сезону объектов теплоснабжения и ТЭЦ города», — отметил Роман Скляр.

Во время объезда первый заместитель премьер-министра и глава региона посетили водоочистные сооружения. Во исполнение поручения главы государства реализуется проект «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружении города Кокшетау». В этом году проект прошел корректировку, в целях реализации из областного бюджета предусмотрено 1,5 млрд тенге. На сегодня подрядной организацией ведутся строительные монтажные работы, закуп строительных и расходных материалов.

Также в ходе посещения первый заместитель премьер-министра и аким области были ознакомлены с ходом застройки микрорайона Сарыарка, строительство которого начали в 2012 году. Территория всего жилого микрорайона составляет 1120 га, освоено проектами детальной планировки более 900 га.

Сданы в эксплуатацию ряд социально значимых объектов такие, как ІТ-школа им. Аль-Фараби на 900 мест, пожарное депо, клинико-реабилитационный центр «Виамедис», ледовая арена, 58 МЖД. Ведутся работы по строительству двух детских садов на 280 мест, школы на 1200, реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест. Отведены земельные участки для строительства двух комфортных школ по 1500 мест, департамента полиции. Запланировано строительство многопрофильной областной больницы на 630 коек. Планируется ввод в эксплуатацию 3-х арендных и 4-х кредитных домов.

Ермек Маржикпаев отметил, что будущий год для города будет юбилейным. Кокшетау исполняется 200 лет. На сегодня намечены большие планы по благоустройству города.

Далее состоялась встреча с инициативной группой жителей Бестобе, поднявшими вопросы по трудоустройству и дальнейшей судьбе рудника.

Работникам предприятия ТОО «Казахалтын» предложены имеющиеся вакансии на промышленных предприятиях города и активные меры занятости, а также социальные выплаты по потере работы до 6 месяцев.

Первый заместитель премьер-министра проинформировал, что данный вопрос находится на контроле в Правительстве.

«Мы действуем в рамках закона и в интересах народа. В августе после установки насосов и труб на руднике Бестобе начнут работы по откачке воды», — отметил первый заместитель премьер-министра.

На первых этапах восстановительных работ задействованы более 320 человек. По информации компании АО «АК Алтыналмас», которому принадлежит рудник Бестобе, по мере откачки воды и появления доступа к новым горным горизонтам будет дополнительно привлечено порядка 300 шахтеров из числа местного населения. На работу будут привлекать необходимое количество работников для восстановления предприятия с полной оплатой труда. Остальным незадействованным работникам предлагаются варианты трудоустройства на других производственных площадках АО «АК Алтыналмас» и корпорации «Казахмыс».

«Акиматом области будут приняты все необходимые меры по трудоустройству лиц, оставшихся без работы», — подытожил Роман Скляр.