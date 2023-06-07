Скляр принял участие в заседании Международного фонда спасения Арала в Таджикистане

5 июня 2023 года в городе Душанбе (Таджикистан) состоялось очередное заседание правления Международного фонда спасения Арала (МФСА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Фото: primeminister.kz

В работе заседания приняли участие члены правления МФСА – первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова.

В ходе заседания приняты решения по вопросам реализации Плана организационных мероприятий по подготовке и празднованию 30-летия образования МФСА, Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, внедрения современного оборудования по учету и мониторингу водных ресурсов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также итогам Водной конференции ООН (22-24 марта 2023 года, г. Нью-Йорк).

Кроме того, 6 июня 2023 года члены правления МФСА приняли участие в Международной конференции «Центральная Азия: на пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института», посвященной 30-летию Международного фонда спасения Арала.

В своем выступлении глава казахстанской делегации отметил усиление регионального взаимодействия по вопросам водно-энергетического сотрудничества, устойчивого развития и вклад Казахстана в дальнейшее укрепление потенциала МФСА.

Учитывая взаимозависимость стран ЦА по водно-энергетическим вопросам, Роман Скляр подчеркнул важность формирования взаимовыгодного механизма водно-энергетического сотрудничества на базе МФСА, который будет способствовать обеспечению водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасности. Первый заместитель премьер-министра РК также призвал участников конференции объединить усилия для улучшения экологической ситуации в Приаралье.

В этот же день членов правления Международного фонда спасения Арала принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Глава Таджикистана поприветствовал участников встречи и поздравил с 30-летием Международного фонда спасения Арала.

Было отмечено, что 30-летний период фонд наглядно продемонстрировал свою востребованность как объединение, призванное решать непростой комплекс проблем как экологического, так и социально-экономического порядка. Также в практической деятельности фонда были решены водные вопросы и многие экологические и социально-экономические проблемы нашего региона.