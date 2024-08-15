Сколько детей пойдут в первый класс в Астане

Планируется принять 28 тысяч новых школьников, что равносильно общему дефициту ученических мест в столице

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году в первый класс общеобразовательных школ столицы уже принято более 24 тыс. детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

На начало учебного года в столице насчитывается 187 школ, в которых обучается 282 150 учащихся. Из них 110 школ – государственные, 70 – частные и 7 – республиканские.

В новом 2024-2025 учебном году в первый класс общеобразовательных школ планируется принять 28 тысяч детей. На сегодня принято уже 24 100 детей.

Руководитель управления образования столицы Касымхан Сенгазыев отметил, что на конец прошедшего учебного года в городе функционировало 8 трехсменных и 16 переуплотненных школ. Дефицит составлял 27 800 тыс. ученических мест.

«Для решения этого вопроса в текущем году ведется строительство объектов почти на 100 тыс. ученических мест в две смены. Из них до конца года запланирован ввод в эксплуатацию более 20 школ. В сентябре будет введено в эксплуатацию 12 школ на 15 850 тыс. мест в одну смену (3 - БИП, 8 - Комфортных школ, 1 - частная школа). В декабре дополнительно будет введено в эксплуатацию 9 школ», – сказал заместитель руководителя управления.

Таким образом до конца года будут решены вопросы 6-ти трехсменных, 9-ти переуплотненных школ. Вопросы дефицита мест по двум трехсменным школам и семи переуплотненным будут решены в 2025 году.

Всего по проекту «Комфортная школа» будет построено 24 школы на 90 тыс. мест, пообещали в акимате.