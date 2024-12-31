Около 60 тысяч человек встретят новый год в поезде

Фото: АО «Пассажирские перевозки»

Как отметили в нацкомпании, большая часть из тех, кто решил провести 31 декабря и новогоднюю ночь в поезде, поедут по маршрутам Астана–Алматы, Астана–Шымкент, Алматы–Шымкент, Астана–Семей и Алматы–Семей.

Сообщается, что ежегодно сотрудники железной дороги работают круглосуточно, чтобы обеспечить пассажирам комфорт и безопасность в пути. В новогоднюю ночь на вокзалах Казахстана будут дежурить 47 кассиров. На поездах в эту ночь будут работать 73 начальника поездов и 1 774 проводника пассажирских вагонов, в целом это 115 поездных бригад.

«Среди проводников есть те, кто ежегодно встречает Новый год в поезде. В полночь по традиции они звонят родным и близким, чтобы поздравить их, а затем с теплотой пересматривают семейные фотографии. Сотрудники железнодорожного транспорта прилагают все усилия, чтобы каждый пассажир благополучно, комфортно и безопасно добрался до своего пункта назначения и смог встретить праздник рядом со своей семьей», — отметили в компании.

Проводники, вышедшие на смену, будут находиться в пути в течение 15 дней.