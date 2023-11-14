Сколько казахстанцев страдают сахарным диабетом

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Сегодня, в День борьбы с диабетом, Минздрав РК озвучил число больных в Казахстане и в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Ежегодно 14 ноября мировая общественность отмечает День борьбы с диабетом, который официально закреплен в Международном календаре ООН и был выбран в честь дня рождения Фредерика Бантинга, открывшего инсулин совместно с Чарльзом Бестом в 1921 году.

Цель Всемирного дня борьбы с диабетом – повысить информированность всех слоев населения о симптомах болезни, о возможных осложнениях и необходимости прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

По данным Международной диабетической федерации (IDF), во всем мире насчитывается порядка 537 млн человек с диагнозом "сахарный диабет". Ожидается, что к 2045 году их количество увеличится до 783 млн.

В Казахстане живут с диабетом 439 327 тысяч  взрослых и 5132 детей.

Врачи напоминают, что постоянная сильная жажда, частые мочеиспускания, обезвоживание организма, сильное чувство голода, истощение; нарушение зрения, мышечная слабость, зуд и раздражения кожи – повод немедленно обратитесь к врачу.

"Развитие сахарного диабета связано с нарушением обмена углеводов в организме. Диабет возникает, когда организм не может справиться с уровнем сахара (глюкозы) в крови. Кровь становится густой, и со временем это может привести к инфаркту, инсульту, слепоте, почечной недостаточности и гангрене нижних конечностей", – рассказали в министерстве.

Многие больные диабетом даже не подозревают о своей болезни и часто узнают, когда болезнь зашла далеко.

Существует три основных формы диабета: 1 типа, 2 типа и гестационный диабет. Причина диабета 1 типа неизвестна, и лицам с таким диабетом требуется ежедневно вводить инсулин, чтобы выжить. У большинства больных диабетом в мире — диабет 2 типа, который является в значительной мере результатом избыточного веса и отсутствия физической активности. Прежде диабет 2 типа наблюдался только у взрослых, но сегодня он все чаще встречается у детей и молодых людей.

Отмечается, что гестационный диабет является временным нарушением при беременности и чреват долгосрочным риском возникновения диабета 2 типа. При этом содержание сахара в крови превышает норму, но все же ниже показателей, при которых диагностируется диабет.

Все типы диабета могут привести к осложнениям во многих органах и создать повышенный риск преждевременной смерти.

"Во многих случаях развитие диабета и связанных с ним осложнений можно предотвратить за счет здорового питания, регулярной физической активности, поддержания нормальной массы тела и отказа от употребления табака", - добавили в Минздраве.

#заболевание #дата #профилактика #диагноз #диабет

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