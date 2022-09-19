Сколько партий смогут участвовать в парламентских выборах в Казахстане

Какие политические партии смогут принять участие в парламентских выборах в 2023 году в Казахстане, рассказал министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня первый этап процедуры регистрации прошли 3 партии, они находятся на стадии проведения съездов и формирования партийного актива. По ныне действующему закону, чтобы зарегистрировать партию, она должна иметь в составе не менее 20 тысяч членов, которые должны быть представлены в большинстве регионов страны – в каждом регионе не менее 600 членов партии", – озвучил глава ведомства.

Упомянутые 3 партии это "Халық дербестігі", "Намыс" и "Байтақ". Партия "Халық дербестігі" провела съезд, представила в Минюст список своих членов. Сейчас проводится проверка списков.

"Партии "Намыс" и "Байтак" находятся на стадии проведения съездов. Другие партии на сегодня пока стадию подачи уведомления в Минюст не прошли, поскольку их документы не соответствуют требованию закона", – добавил Мусин.

Он сообщил, что с 2019 года уведомление в Минюст подавали 18 партий, 5 из них не делали никаких дальнейших шагов, поэтому их уведомления утратили законную силу, дополнил спикер.

Мусин отметил, что из оставшихся 13 партий 3 вышеназванных партии уже прошли регистрацию. Остальные еще проходят организационные стадии.