Фото: Минюст РК
Политика
Сколько партий смогут участвовать в парламентских выборах в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Какие политические партии смогут принять участие в парламентских выборах в 2023 году в Казахстане, рассказал министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"На сегодня первый этап процедуры регистрации прошли 3 партии, они находятся на стадии проведения съездов и формирования партийного актива. По ныне действующему закону, чтобы зарегистрировать партию, она должна иметь в составе не менее 20 тысяч членов, которые должны быть представлены в большинстве регионов страны – в каждом регионе не менее 600 членов партии", – озвучил глава ведомства. 

Упомянутые 3 партии это "Халық дербестігі", "Намыс" и "Байтақ". Партия "Халық дербестігі" провела съезд, представила в Минюст список своих членов. Сейчас проводится проверка списков. 

"Партии "Намыс" и "Байтак" находятся на стадии проведения съездов. Другие партии на сегодня пока стадию подачи уведомления в Минюст не прошли, поскольку их документы не соответствуют требованию закона", – добавил Мусин. 

Он сообщил, что с 2019 года уведомление в Минюст подавали 18 партий, 5 из них не делали никаких дальнейших шагов, поэтому их уведомления утратили законную силу, дополнил спикер. 

Мусин отметил, что из оставшихся 13 партий 3 вышеназванных партии уже прошли регистрацию. Остальные еще проходят организационные стадии.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
«Плакал» позапрошлогодний ремонт
Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
В интересах народа
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
Астана как символ перемен
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Обед стал дороже
Быстро движимая недвижимость
С санкции суда
Новая политическая модель – условие для экономического развития
Шаг к демократии
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк
Политика
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев поприветствовал стремление Ирана стать полноправным …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]