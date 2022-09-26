Сколько россиян хотят получить вид на жительство в Казахстане

И.о. председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Аслан Аталыков на брифинге в ведомстве привел статистику о том, сколько граждан России обратились за получением вида на жительство в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«С 1 по 24 сентября за получением вида на жительство обратилось 896 иностранцев, и в том числе 115 граждан России, или порядка 10%», – отметил на брифинге в ведомстве Аслан Аталыков.

Он пояснил, что с заявлением о получении разрешения на постоянное проживание может обратиться любой иностранец, в том числе гражданин России. Но если он прибыл в страну незаконно, то речи о получении ВНЖ быть не может.

Спикер подчеркнул, что власти Казахстана ведут учет мигрантов, контролируется срок их пребывания в Казахстане.

«Граждане стран-участниц ЕАЭС могут пребывать в одной из стран-участниц до 90 суток без постановки на временный учет со дня пересечения госграницы. Если мы откажем в выдаче разрешения на ПМЖ, то иностранец должен выехать за пределы РК в течение 30 дней», – резюмировал спикер.