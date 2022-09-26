Фото: afanasy.biz
Общество , Россия
Сколько россиян хотят получить вид на жительство в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

И.о. председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Аслан Аталыков на брифинге в ведомстве привел статистику о том, сколько граждан России обратились за получением вида на жительство в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«С 1 по 24 сентября за получением вида на жительство обратилось 896 иностранцев, и в том числе 115 граждан России, или порядка 10%», – отметил на брифинге в ведомстве Аслан Аталыков.

Он пояснил, что с заявлением о получении разрешения на постоянное проживание может обратиться любой иностранец, в том числе гражданин России. Но если он прибыл в страну незаконно, то речи о получении ВНЖ быть не может.

Спикер подчеркнул, что власти Казахстана ведут учет мигрантов, контролируется срок их пребывания в Казахстане.

«Граждане стран-участниц ЕАЭС могут пребывать в одной из стран-участниц до 90 суток без постановки на временный учет со дня пересечения госграницы. Если мы откажем в выдаче разрешения на ПМЖ, то иностранец должен выехать за пределы РК в течение 30 дней», – резюмировал спикер.

Популярное

Все
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Дольщики из Актау два года ждут сдачи жилья
Жители поселка Кызылтобе в Мангистауской области страдают от нехватки питьевой воды
Разрешено все, что не запрещено законом
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Все под контролем
«Экзамен» на родине
В память об академике
Выдвижение кандидатов началось
Удержать движение вперед
Будь избирателем смолоду!
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Без права переизбрания
Цифровая архитектура здравоохранения
Усиление основы для политической конкуренции
Люди и станки
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Школьная пора
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Закон Республики Казахстан
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы

Читайте также

Политика , Россия
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в…
Общество , Россия
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Общество , Россия
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
Общество , Образование
Более 500 новых школьных автобусов отправляются в регионы К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]