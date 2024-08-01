Сколько валюты продадут из Нацфонда в августе

Экономика , Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Информацию по валютному рынку обновил Нацбанк, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным главного банка страны, по итогам июля курс тенге ослаб на 0,5% до 474,15 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июль составили 506 млн долларов США.  Доля продаж из Национального фонда составила 14% от общего объема торгов и не более 23 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Нацфонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок, отметили в банке.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 275 млн долларов США или около 7% от общего объема рынка.

В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд осуществлена  конвертация путем продажи части валютных активов фонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Нацбанк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

Так, в июле объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 115 млн долларов США, в августе 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в августе 2024 года Нацибанком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 600 млн долларов США.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе 2024 года ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.

«В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – заключили в Нацбанке. 

#тенге #Нацбанк #Нацфонд #курс

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