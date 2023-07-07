Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уимблдона-2023

Первая ракетка Казахстана получила гонорар за выход в третий круг Уимблдона-2023, передает Кazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

Фото: vecher.kz

Напомним, казахстанская теннисистка, третий номер мирового рейтинга Елена Рыбакина, пробилась в третий круг Открытого чемпионата Великобритании-2023 (Уимблдон).

Во втором круге она обыграла француженку Ализе Корне в двух сетах с общим счетом 6:2, 7:6.

Благодаря выходу в третий круг турнира Большого шлема Рыбакина суммарно заработала 131 тысячу фунтов стерлингов (около 74,5 миллиона тенге).

Отметим, что за выход в первый круг Открытого чемпионата Великобритании теннисисты получают 55 тысяч фунтов стерлингов, за второй круг — 85 тысяч и за выход в третий круг — 131 тысячу.