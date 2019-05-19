Скончался бывший наставник "Астаны"

Бывший тренер "Рубина" и "Кубани" Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК "Енисей", передает Sports.kz
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Причина смерти не уточняется.
"В 2000 году, а также с 2001 по 2002 годы Ирхин тренировал красноярский "Металлург". ФК "Енисей" приносит соболезнования родным и близким Александра Сергеевича", – говорится в сообщении.
Тренерская карьера Ирхина началась в 1981 году. За это время специалист успел поработать с такими командами, как "Тюмень", ставропольское "Динамо", "Кубань", "Факел", "Черноморец" и другие.
Вплоть до 2018 года Ирхин трудился в "Химках".
Также специалист возглавлял казахские "Женис" и "Астану". С "Астаной" он принял участие в квалификации Лиги чемпионов.