Скотч плюс гаджет – плохая примета

Об этом на брифинге в СЦК при подведении итогов операции «Карасора» проинформировал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов. В частнос­ти, он отметил, что за 10 месяцев этого года 30 несовершеннолетних казахстанцев были вовлечены в расследование за распространение наркотиков. И самому младшему из них 14 лет, причем шесть подростков уже отбывают срок наказания в местах лишения свободы.

Подросшие дети верят «сказкам» наркоторговцев о том, что несовершеннолетних «не сажают». Но на самом деле это не так. За распространение наркотиков они получают реальные сроки заключения. Поэтому полицейские призывают родителей наб­людать за своими детьми.

– Если ваш ребенок идет на улицу со скотчем и телефоном – это плохая примета. Возможно, он уже купился на обещания дилеров быстро и безопасно заработать легкие деньги, – предупреждает Бахытжан Амирханов. – Якобы ему стоит только приклеить пакетики с наркотиками в потаенных местах и сообщить по смарт­фону геоданные клиенту, как деньги поступят в виртуальный кошелек. Плата за одну закладку в этом году выросла с 1,5 до 2,5 тысячи тенге. Однако полиция не дремлет, вовремя перехватывает организаторов и исполнителей преступного промысла, цифровые технологии не спасают их от заслуженного наказания.

Оперативно-профилактическая операция «Карасора» ежегодно проводится в летне-осенний период, в сезон произрастания наркосодержащих растений в южных регионах Казахстана. Она нацелена на противодействие культивированию, заготовке и вывозу конопли из южных областей страны, а также пресечение деятельности организованных преступных групп.

Особое внимание полицейские на этот раз уделили Шуской долине, получившей известность как ареал произрастания дикорастущей конопли. Неудивительно, что только в Шуском районе Жамбылской области у наркозаготовителей было изъято 5,6 тонны свежескошенной конопли и 1,4 тонны готовой к употреблению высушенной марихуаны, а также 36,5 кг гашиша.

Нужно отметить, что в поиске мест культивирования и заготовки дикорастущей конопли хорошо зарекомендовала себя воздушная разведка с использованием вертолетов Национальной гвардии и беспилотных летательных аппаратов Министерства обороны. В итоге по результатам облетов Кызыл­ординской, Актюбинской, Туркестанской областей и области Улытау было обнаружено 20 (!) наркоплантаций, уничтожено 55 тыс. кустов наркосодержащих растений общим весом 2,7 тонны.

В целом за 10 месяцев этого года выявлено 2 405 наркопрес­туплений, в том числе 1 287 фактов сбыта и 415 – хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 32 тонны 642 кг различных видов наркотиков. Ликвидирована деятельность шести ОПГ, к уголовной ответственности привлекаются лидеры и участники – всего 60 человек.