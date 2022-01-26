Скрытая сила профсоюзов

Произошедшие в начале января события обнажили в стране серьезные социально-экономические проблемы, обозначив которые, Глава государства в своем выступлении в Мажилисе Парламента поставил в том числе задачу качественного обновления социально-трудовой сферы.

Какую роль в новой экономической политике могут сыграть казахстанские профсоюзы? Насколько они сегодня авторитетны и эффективны? Достаточно ли у них рычагов влияния или нужны новые механизмы? Какие законодательные пробелы следует устранить? На эти воп­росы мы попросили ответить ряд экспертов.

Игра в одни ворота

Светлана Иманкулова, председатель Отраслевого профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации РК:

– Я уверена, что эффективное решение трудовых вопросов возможно только через профсоюзы.

Последние трагические события обнажили социально-экономические нарывы, годами накап­ливавшиеся в казахстанском обществе. Многие проблемные вопросы профсоюзы Казахстана поднимают уже не первый год, и их решение значительно ускорилось бы при условии полного взаимодействия со стороны государственных органов и крупных работодателей.

А это значит, необходим пересмотр действующего трудового законодательства в пользу работника, защиты его прав и интересов и большей социальной ответственности со стороны работодателя, независимо от форм собственности и гражданства.

К сожалению, отсутствие полноценного и равноправного диа­лога между работодателями и представителями работников приводит к печальным последствиям. Нежелание со стороны крупных производственников и чиновников идти на серьезные уступки, создавать достойные условия труда и оплату с учетом экономических реалий привели общество в состояние перманент­ного социального напряжения.

Профсоюзные лидеры неоднократно предупреждали об этом. Но пока наша профсоюзная деятельность – фактически «игра в одни ворота», так как за годы независимости страны мы так и не сумели выстроить работающую систему социального партнерства и взаимного сотрудничества.

Поверхностное отношение к профсоюзной деятельности со стороны работодателей, госор­ганов и даже Правительства приводит к социальной напряженности в коллективах. Многие вопросы озвучиваем годами, но неизвестно, доходят ли они вообще до нужного адресата. В ответ на свои запросы мы зачастую получаем простые отписки, но не решение проблем.

Тем временем именно благодаря вмешательству профсоюзов на многих предприятиях в последние годы удалось избежать эскалации трудовых конфликтов. Но нужно не лечить последствия, а не допускать нарастания социальной напряженности.

Важным шагом должно стать значительное увеличение зарплат трудящихся, исходя из размера МЗП. Ратификация Конвенции № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран» Международной организации труда будет способствовать реальному росту зарплат гражданских служащих, исходя из расчета МЗП, а не базового должностного оклада, что противоречит, по сути, Трудовому кодексу.

Необходимы также пересмотр пенсионной системы, возвращение доплат за вредные и опас­ные условия труда, пересмотр статей Трудового кодекса в час­ти социального партнерства, ужесточение ответственности работодателя за несоблюдение генерального, отраслевых, региональных соглашений и коллективных договоров, которые должны быть основой для решения социальных и трудовых вопросов, а не носить декларативный характер.

Возможно, необходимо пересмотреть нормы о создании профсоюзов и построении между ними сотрудничества. Уполномоченным органам нужно ответственно подходить к регистрации профсоюзов и осуществлять контроль их соответствия законодательным нормам.

Немало и таких работодателей, которые считают профсоюзы помехой на пути к личному обогащению и полному всевластию. Они «разрешают» им существовать только при условии тотального подчинения, порождая так называемые «карманные проф­союзы».

Нет сегодня у профсоюзов и реальных рычагов воздействия. Нормы, прописанные в некоторых законодательных актах, зачастую обтекаемы.

Профсоюзы должны договариваться с работодателем, чтобы добиться защиты своего члена или включения в коллективный договор реальных решений для благополучия коллектива. Нужно предоставить более эффективные рычаги для общественного контроля со стороны профсоюзов посредством изменений и дополнений в Трудовой кодекс и Закон «О профсоюзах в РК», и это, мы надеемся, будет реализовано в нынешнем году.

2022 год объявлен Федерацией профсоюзов Годом социального партнерства. Именно этот инс­титут должен стать базисом для эффективного решения социально-экономических вопросов, действенным механизмом претворения в жизнь реформ, не формальной, а реальной равноправной диалоговой площадкой между всеми сторонами социального партнерства. Тем более что в каждой отрасли и в каждом регионе большое количество авторитетных профсоюзных лидеров, к мнению которых прислушиваются не только работники, но представители местных и центральных исполнительных органов.

Залог стабильности

Асхат Асылбеков, общественный и профсоюзный деятель:

– Роль профсоюзов в обществе, на мой взгляд, недооценена. Многие достаточно скептически относятся к ним.

Если в советские годы в Казахстане было порядка 10–11 миллионов членов профсоюзов, то сейчас максимум 3,5 миллиона. Профсоюзы сохранили свои позиции в образовании, медицине, металлургии, энергетике, на железной дороге, есть даже проф­союз госслужащих. Но другие сферы слабо охвачены.

Крупный бизнес, например, тот же «АрселорМиттал» или «Казахмыс», традиционно сохранил профсоюзы, и те стараются использовать все возможности для облегчения жизни трудящихся. Ведь профсоюз – это не только социальная защита, но и материальная. В многотысячном коллективе профсоюзные отчисления создают весомую материальную подушку, которая становится реальной помощью в сложных жизненных ситуациях.

Такие профсоюзы даже жилье строят для своих членов!

В Казахстане много самозанятых и работающих в малом и среднем бизнесе. Но работодатели в МСБ в целом крайне негативно относятся к созданию профсоюзов. При этом именно там происходят грубейшие нарушения трудовых прав работников.

К примеру, в Алматы действуют несколько десятков тысяч компаний и ИП, но профсоюзных организаций не больше 800. В малом и среднем бизнесе – вообще порядка 25. Отсутствие же профсоюзов влечет появление серых зарплат, неучтенных трудовых кадров. Государство не может контролировать реальное количество занятых в бизнесе, не может оценить, самозанятый человек или безработный.

Людям внушаются скептицизм и недоверие к профсоюзам. На самом же деле это площадка, на которой трудовой коллектив и работодатель могут достичь сог­ласия. Обязательно нужно подписывать коллективный договор, в котором и работодатель может выдвинуть свои требования, и работники могут прописать какие-то льготы для себя.

Один из перекосов нашего законодательства заключается в том, что трудовую инспекцию могут оштрафовать прокуроры за любой якобы незаконный звонок или приход на предприятие. У нас государство максимально защищает работодателя, капиталиста. А простой народ не защищен.

Нынешний Трудовой кодекс я бы вообще назвал антинародным, он стоит намного ниже, чем Предпринимательский, и мало защищает наемного работника. К сожалению, депутаты Мажилиса прежнего созыва приняли его, убрав примерно 145 статей, которые подробно описывали спорные моменты, зато добавив 26 поводов для увольнения. Это мало похоже на решение тех, кто на самом деле радеет за народ.

Работодатели называют проф­союзы бунтовщиками. Тем временем в действующем законодательстве забастовка – это крайний способ, и если есть проф­союз, до нее не дойдет – закон оговаривает различные предварительные этапы согласования. А именно потому, что ничего этого нет, люди, минуя все этапы, идут на обострение ситуа­ции. Даже в недавних митингах в Актау и Жанаозене профсоюзы показали свою сплоченность и дисциплину.

Многие работодатели пытаются подменить профсоюзы так называемыми представителями коллектива, это тоже больной вопрос. К сожалению, законодательство позволяет подобный подход, и в случае проверки работодатель скажет: у нас есть трудовые представители, подписаны соглашения. Но, как правило, это назначенные директором люди, которые только изображают, что представляют интересы народа, и никакого толка от них нет.

Есть руководители, которые противятся созданию профсоюза, видя в них угрозу. На самом же деле наличие профсоюзов – залог стабильности. Причиной трагических событий января стала накопленная годами несправедливость в трудовых отношениях. И негодование масс вылилось в недовольство на улицах.

Профсоюзы могли бы помочь не допустить такого впредь. Это в первую очередь площадка для обеспечения справедливых условий труда. А когда по всей стране есть справедливость, когда людей не увольняют без причины, платят им достойную зарплату, дают спокойно доработать до пенсии, то народ доволен и спокоен.

Я не раз выступал с конкретным предложением: ввести для участников тендеров в качестве необходимого условия, помимо профессиональных квалификаций, наличие профсоюза. Потому что даже формально созданный профсоюз будет удерживать работодателя от многих неправильных вещей. Казахстан бы сделал большой шаг к социальной справедливости таким решением.

Необходимо, чтобы и Правительство пересмотрело свое отношение к профсоюзному движению. Сейчас оно смотрит на профсоюзы как на некоего слугу и в нужных случаях вынуждает профсоюзных лидеров пылкими речами сглаживать ситуацию.

Но то, что профсоюзы поднимают вопросы социальной несправедливости, – не значит, будто они в оппозиции! Когда предприятие выбрасывает на улицу десятки шахтеров, нужно не успокаивать бунтующих, а идти к директору и спрашивать с него. У нас пока с точностью наоборот.

Эту несправедливость надо менять, и я верю, что здравый смысл восторжествует и последовательные реформы Президента страны приведут к социальной справедливости.

На защите интересов работников

Кали Рахметов, член общественного совета Акмолинской области, председатель областного профсоюзного центра:

– Мы нередко забываем про людей труда. Отсюда и такой сильный дисбаланс, когда появились очень богатые и очень бедные, середняков практически нет.

В свое время люди таких тяжелых профессий, как горняки, металлурги, шахтеры, получали зарплату выше, чем другие. Сейчас же законодатель убрал коэффициенты и надбавки. Они остались только в рамках коллективных договоров, которые опять же могут подписывать или не подписывать работодатели.

Нынешний Трудовой кодекс тоже составлен в основном работодателями. Но и работодателям, и власти нужны грамотные люди из трудовой прослойки, которые могли бы и говорить с трудящимися на равных и требовать от работодателей приемлемых для работников условий.

Последний пример. 6–7 января 2022 года шахтеры на шахте «Аксу» в Степногорске выдвинули требования по увеличению зарплаты, снижению пенсионного возраста, улучшению условий труда. И только благодаря тому, что там есть профсоюз, которому удалось договориться с рабочими, шахтеры не вышли на улицы.

Главное, чтобы сегодня и власть, и общество были готовы слушать друг друга и идти навстречу. Когда у человека хорошая зарплата, достойные условиях труда, он не пойдет на баррикады.

Если изучим международный опыт, то увидим: на Западе в больших корпорациях уже давно профсоюзы распределяют прибыль и определяют политику той или иной компании. У нас же они до сих пор находятся на задворках.

Тем не менее в Акмолинской области имеется 1 177 первичных профсоюзных организаций, мы объединяем почти 80 тысяч членов, это половина от официально занятых граждан. В прошлом году создали 34 ППО числен­ностью 11,5 тысячи человек, то есть профсоюзное движение растет.

Нужно искоренить из сознания людей мысль, что профсоюз – это только путевки, лагеря или обычная касса взаимопомощи. В первую очередь надо ставить вопросы улучшения условий труда, безопасности, заработной платы, защиты интересов работника. Лидер профсоюза реально занимается этой работой, с карандашом заходит к руководителю и предлагает решение проблем. Нужны системность и подконтрольность, каждый член профсоюза должен знать, куда ушел его членский взнос.

Большая проблема нашей страны – неформальная занятость. Конечно, нужно поддерживать создание новых рабочих мест, освобождать предпринимателей от ненужных проверок и поборов. Но мы совсем забыли, что нужно защищать и наших граждан, которые работают на этих предпринимателей.

Такая отрасль, как строительство, например, большей

частью по трудовым отношениям находится в тени. В некоторых фирмах нет ни трудовых, ни коллективных договоров, нет открытости финансовых потоков. То же самое – по сектору МСБ! Именно здесь мы имеем самое большое сопротивление со стороны работодателей по созданию профсоюзных организаций. Ведь в темной воде всегда легче ловить рыбу: не оформляя договоров, ставить минимальную заработную плату, увольнять без соцпособий и так далее.

Власти уже сами говорят о спорности этой лазейки «самозанятых». Оплатив единый социальный платеж, им дали возможность участвовать в медстраховании. Но на самом деле мы просто отложили проблему.

О системе оплаты труда и не только

На прошлой неделе на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений с предложениями по качественному совершенствованию системы оплаты труда выступил председатель Федерации профсою­зов РК Сатыбалды Даулеталин. Мы попросили его рассказать подробнее о предлагаемых нововведениях.

Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов РК:

– Прежде всего Федерация профсоюзов предлагает пересмотреть механизмы определения системы оплаты труда. Согласно статье 107 Трудового кодекса РК, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда, которая определяется условиями трудового, коллективного договоров и актами работодателя.

Несмотря на то что колдоговоры должны включать положения о системе оплаты труда и актах работодателя, на практике данный механизм имеет низкую эффективность. Все из-за влияния работодателя на работника и декларативности заключенных колдоговоров там, где нет проф­союзных организаций.

На сегодня из 154 635 заключенных в стране коллективных договоров лишь порядка 25–30 тысяч подписаны профсоюзами. Содержание остальных вызывает вопросы. Поэтому мы предлагаем внести в Трудовой кодекс дополнения об издании актов работодателя, определяю­щих систему оплаты труда, по согласованию с представителями работников.

Несмотря на конституционное обеспечение права вознаграждения за труд, все еще актуальной остается проблема задолженнос­тей. По действующему законодательству в случае невыплаты заработной платы в полном объеме и в установленные сроки работодатель несет административную ответственность и обязан выплатить задолженность и пени за период задержки платежа. При этом для работника предусмотрено лишь его право своевременно и в полном объеме получать зарплату без каких-либо возможностей воздействовать на работодателя.

В этой связи предлагается законодательно закрепить право работника приостановить работу и отсутствовать на рабочем месте до выплаты задержанной суммы и пеней. В качестве исключений необходимо предусмотреть случаи введения военного и чрезвычайного положения, организации жизнеобеспечения населения и тому подобное.

Наряду с этим необходимо ратифицировать Конвенцию № 173 МОТ «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» в полном объеме. То есть не только с нормы установления приоритета очередности, но и через страхование работников от потери заработка в свете неплатежеспособности работодателя.

Федерация профсоюзов предлагает комплекс мер по индексации заработной платы.

В соответствии с п. п. 2) п. 2 ст. 157 Трудового кодекса РК включение в колдоговор порядка индексации заработной платы является лишь возможностью, а не обязательным его положением. Мы же предлагаем предусмот­реть норму о ежегодной индексации минимального размера заработной платы на оценочную величину годового индекса пот­ребительских цен за текущий календарный год.

В стране наблюдается безос­новательная разница в размере оплаты труда. В некоторых случаях доходы работодателя и работника различаются в 50 и более раз. И эту разницу никаким коэффициентом трудового учас­тия и уровнем ответственности объяснить невозможно.

С точки зрения мировой прак­тики, подобные диспропорции свидетельствуют о неблагополучии на рынке труда. В целях устранения этой несправедливости предлагается законодательно установить предельный уровень соотношения зарплаты руководителя и рядовых работников в кратности от одного до 10 и не более.

Отдельный блок предложений направлен на устранение правовых пробелов в системе определения минимального размера заработной платы, стоимости продовольственной корзины и величины прожиточного минимума. Сегодня они не соответствуют реальным потребностям казах­станцев. Считаем, что необходимо принять безотлагательные меры по разработке соответствующих методик, а также по ратификации Конвенции МОТ № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран».

В мировой практике принято, что МРЗП должен быть на уровне 50% от среднемесячной заработной платы, что в условиях Казахстана составляет примерно 125 тысяч тенге. Также для определения МРЗП в ряде стран применяется так называемый «минимальный потребительский бюджет» – расчетная величина, характеризующая стоимостную оценку благ и услуг более высокого по сравнению с прожиточным минимумом уровня.

Также мы настаиваем на пересмотре размера соцпособия по временной нетрудоспособнос­ти. В связи с тем, что он не превышает 15 МРП, работники, как правило, лишаются части заработной платы в случае болезни. Размер пособия остается очень низким. Например, в 2022 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособнос­ти составляет 45,9 тысячи тенге – 77% от МРЗП.

В свете создания равных условий оплаты труда необходимо обратить внимание на вопросы установления и применения повышающих отраслевых коэффициентов.

Немаловажное значение имеют вопросы участия работников в управлении предприятием, в действующем законодательстве это никак не регламентировано.

Необходимо регламентировать нормы о проведении консультаций с работниками при принятии актов работодателя, их представители должны участвовать в заседаниях коллегиального органа управления с правом совещательного голоса. Регулярные трудовые консультации предупреждали бы потенциальные трудовые конфликты и выстраивали конструктивные коммуникации. Их обязательное проведение нужно включить в Трудовой кодекс.