Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Шымкенте

Проводится работа по его экстрадиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержан 41-летний иностранец.

Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции.