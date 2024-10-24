Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Шымкенте

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Проводится работа по его экстрадиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержан 41-летний иностранец.

Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции.

#розыск #Шымкент #иностранец #экстрадиция

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