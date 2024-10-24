Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Шымкенте
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Проводится работа по его экстрадиции
Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержан 41-летний иностранец.
Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет.
В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции.