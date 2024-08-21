Сбежавшего после ДТП гражданина Грузии экстрадировали из Польши в Казахстан

Задержания
18
Дана Аменова
корреспондент

Иностранец был объявлен в международный розыск

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола при содействии посольства Казахстана в Польше экстрадировали из Польши гражданина Грузии. Его привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz 

Подозреваемый в 2023 году в Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП водителю был причинен тяжкий вред здоровью.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле правонарушитель был задержан на территории Польши.

По запросу Генпрокуратуры подозреваемый экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор.

«За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет.  Несмотря на отсутствие договора о выдаче с Польшей, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генпрокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Польши», – прокомментировали в надзорном органе. 

Кроме того, польская сторона также выдала организатора транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Казахстана. 

#ДТП #экстрадиция #Грузия #Польша

Популярное

Все
Вам пакет. Экологический!
Защищены права более двухсот работников
Погружение в древность
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Приаралье становится центром стекольной промышленности
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Стратегическое партнерство и братские связи
На археологическом комплексе провели уборку
Укреплять боевое содружество
Доминанты исследований казахстанского ученого: неординарный взгляд из Оксфорда
Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата
Проверки на дорогах
В Алматы достраивают студенческие общежития
Каждый будет нести персональную ответственность
Накануне старта Лиги наций УЕФА
Стартовала «Летняя школа волонтеров-2024»
Пилотная сельхозперепись стартовала в Казахстане
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
С газом наметились подвижки
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
«Первое, что понравилось, был батут...»
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Форму школьную купить – это вам не шутка
Не заплатили за отдых детей
Уголовное дело за дезинформацию о школьнице, попавшей в секс-рабство, завели в полиции
Токаев вручил ордена спортсменам и тренерам национальной сборной
Президент посетил предприятие по производству шин
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
Навели порядок в ущелье
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских детей Казахстана
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Подозреваемую в особо крупном мошенничестве экстрадировали …
Мошенническую АТС выявили в Алматы
Подозреваемого в изнасиловании двух девочек задержали в Пав…
Девять трансформаторов пытались вывезти из Казахстана в Кыр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]