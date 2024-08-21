Сбежавшего после ДТП гражданина Грузии экстрадировали из Польши в Казахстан

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола при содействии посольства Казахстана в Польше экстрадировали из Польши гражданина Грузии. Его привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz

Подозреваемый в 2023 году в Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП водителю был причинен тяжкий вред здоровью.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле правонарушитель был задержан на территории Польши.

По запросу Генпрокуратуры подозреваемый экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор.

«За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет. Несмотря на отсутствие договора о выдаче с Польшей, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генпрокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Польши», – прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, польская сторона также выдала организатора транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Казахстана.