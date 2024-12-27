Скульптор-гиперреалист намерен открыть музей в Казахстане

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В его обширной коллекции фигуры Абылай-хана, Абая Кунанбаева, Розы Баглановой и Жамбыла Жабаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv

Фото: instagram.com/aidosakimgali/

Первый в стране скульптор-гиперреалист Айдос Есмагамбетов намерен открыть в Казахстане музей, подобный Музею мадам Тюссо. Его работы поражают своей реалистичностью, а каждую деталь он прорабатывает с хирургической точностью

Айдос Есмагамбетов родом из Аркалыка, художественное образование получил там же, в Аркалыкском педагогическом институте. Несмотря на отсутствие в Казахстане школ гиперреализма, он самостоятельно освоил эту технику, черпая знания из статей и видеороликов. Сам мастер делится, что такая работа требует колоссального терпения. Самый сложный этап – это создание каркаса, где нужно передать анатомию и характер человека.

«Если это историческая личность, черно-белые фотографии со всех ракурсов тебе приходится находить и смотреть оттуда, и начинать лепить до каждой мелочи, микроморщинки, детали, все это. Потом после этого слепок берешь, заливаешь силиконом и уже тоже сложные этапы, уже волосы вставлять по одной волосинке, по направлению волос», - поделился скульптор-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.

В мастерской Айдоса Есмагамбетова искусство оживает. Гиперреалистичные фигуры здесь словно дышат, поражая точностью, вплоть до мельчайших деталей. Одна из них скульптура Барака Обамы – экс-президента США. Она воссоздана с поразительной точностью: от мимики и текстуры кожи до родинки, даже обручальное кольцо выглядит, как настоящее. Мастер точен и с размерами тела. На создание этой фигуры у него ушло около шести месяцев кропотливой работы.

Среди его коллекции – скульптуры Абылай-хана, Абая Кунанбаева, Розы Баглановой и Жамбыла Жабаева, которые на сегодняшний день украшают главное фойе Центрального концертного зала в столице. Главная мечта Айдоса – создать в Казахстане музей скульптур, чтобы познакомить людей с этим искусством и вдохновить новое поколение художников.

«Дальнейшие планы, мечты – это открытие, которого в Казахстане не было, как музей восковых фигур Мадам Тюссо. Люди смогут делать всевозможные фото с известными личностями, как с живыми. Туристам, которые будут приезжать показать творчество», - отметил мастер.

В настоящее время Айдос работает над созданием скульптур исторических личностей. Совместно с венгерскими антропологами он проводит исследования, чтобы воссоздать облик великих героев прошлого.

Асемжан Жузбаева, Нурлан Отеген, Дастан Темирбекулы - телеканал Almaty TV - Астана.

#музей #открытие #скульптор-гиперреалист

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