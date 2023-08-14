Сладость и соль даров

Но достался он, конечно, непросто.

Базарбай рассказал, что в нынешнем году вспахал и засеял свое поле в первых числах мая. Полоски земли с семенами бахчевых сразу закрыл пленкой соглас­но технологии выращивания. Впервые использовал для этого не ручной труд, а технику. То же самое и с высевом: тут на помощь земледельцу пришло автоматическое устройство. В общем, технологический прогресс неспешно, но добрался и до его отдаленного хозяйства. Впрочем, без дополнительных работников в весеннюю посевную не обошлось: около 15 жителей ближних сел трудились весной на этой бахче площадью в семь гектаров. Занимались они еще и установкой ограждения.

Возделываемое фермером поле находится рядом с огромным Бухтарминским водохранилищем, поэтому всякий, кто оказался здесь, невольно думает, что именно оттуда делается забор воды для полива. И ошибается. Как выяснилось, при решении ключевого для всякого земледельца вопроса с поливной водой, бахчевод пошел другим путем: вода пришла на поле не из водохранилища, а из двух малоприметных родников, что берут начало у подножия гор, в паре-тройке километров.

До этого родниковая вода самотеком уходила по уклону вниз, в водохранилище. Предприимчивый бахчевод проложил от родников арык к своему полю.

Говорит, что этого оказалось достаточно для решения вопроса с поливом. Причем бесплатного в течение всего летнего сезона. В противном случае пришлось бы каждый день насосами закачивать на поле воду из водохранилища, неся дополнительные затраты.

Как сообщил Базарбай, сам он проживает в селе Куйган Курчумского района – поселке на скалистом берегу водохранилища. Переехал туда из степного аула Акчий, где, между прочим, и научился бахчеводству. Аул примечателен тем, что в летнюю пору все его жители «переселяются» на бахчи. Выращивают те же арбузы, дыни и овощи. Орошают поля водой из малых ручьев, которыми бережно распоряжаются. Напоенные знойными лучами солнца дары из этих мест обладают особым вкусом и созревают раньше других.

Кстати, небезынтересна история массового приобщения населения названного аула к бахчеводству. Дело в том, что Акчий до 90-х годов минувшего века сохранял сугубо животноводческий профиль. Люди здесь десятилетиями занимались выращиванием скота. Однако в 90-х не стало работы, большая часть скота была распродана, встал вопрос выживания. Вот тогда-то и вышли акчийцы в поле. Очень скоро они стали искусными бахчеводами, не расстаются с полем и теперь.

Как было сказано выше, Базарбай Шарапиев из их рядов. Теперь вот реализует свои навыки на новом месте. Вырастил урожай, успеть бы его вовремя сбыть...

Кстати, вторая задача порой оказывается столь же непростой, как и первая. Приходится нанимать многотонные фуры, чтобы вывезти арбузы и дыни в соседние районы и города области. Этой же проблемой озабочено большинство его коллег-земляков. Поэтому фуры, груженные под завязку дарами бахчевых полей, на местных дорогах в начале августа – картина довольно привычная. Дело в том, что Курчумский район считается арбузно-дынной «житницей» области. В своем деле бахчеводы преуспели: их продукция – востребованный и признанный товар на местном рынке.

У Базарбая Шарапиева тоже есть своя репутация в среде постоянных покупателей, которой он дорожит. Знают его как производителя экологически чистой продукции, человека с честным именем. И благодарны ему за труд и радость, которую дарят выращенные им замечательные дары земли.