Сладость и соль даров

Статьи
1
Рысбек Жантыкеев, Восточно-Казахстанская область​

Поле бахчевода Базарбая Шарапиева усеяно спелыми полосатыми арбузами и желтыми дынями. Нынешний урожай по всем меркам можно считать хорошим.

фото автора

Но достался он, конечно, непросто.

Базарбай рассказал, что в нынешнем году вспахал и засеял свое поле в первых числах мая. Полоски земли с семенами бахчевых сразу закрыл пленкой соглас­но технологии выращивания. Впервые использовал для этого не ручной труд, а технику. То же самое и с высевом: тут на помощь земледельцу пришло автоматическое устройство. В общем, технологический прогресс неспешно, но добрался и до его отдаленного хозяйства. Впрочем, без дополнительных работников в весеннюю посевную не обошлось: около 15 жителей ближних сел трудились весной на этой бахче площадью в семь гектаров. Занимались они еще и установкой ограждения.

Возделываемое фермером поле находится рядом с огромным Бухтарминским водохранилищем, поэтому всякий, кто оказался здесь, невольно думает, что именно оттуда делается забор воды для полива. И ошибается. Как выяснилось, при решении ключевого для всякого земледельца вопроса с поливной водой, бахчевод пошел другим путем: вода пришла на поле не из водохранилища, а из двух малоприметных родников, что берут начало у подножия гор, в паре-тройке километров.

До этого родниковая вода самотеком уходила по уклону вниз, в водохранилище. Предприимчивый бахчевод проложил от родников арык к своему полю.

Говорит, что этого оказалось достаточно для решения вопроса с поливом. Причем бесплатного в течение всего летнего сезона. В противном случае пришлось бы каждый день насосами закачивать на поле воду из водохранилища, неся дополнительные затраты.

Как сообщил Базарбай, сам он проживает в селе Куйган Курчумского района – поселке на скалистом берегу водохранилища. Переехал туда из степного аула Акчий, где, между прочим, и научился бахчеводству. Аул примечателен тем, что в летнюю пору все его жители «переселяются» на бахчи. Выращивают те же арбузы, дыни и овощи. Орошают поля водой из малых ручьев, которыми бережно распоряжаются. Напоенные знойными лучами солнца дары из этих мест обладают особым вкусом и созревают раньше других.

Кстати, небезынтересна история массового приобщения населения названного аула к бахчеводству. Дело в том, что Акчий до 90-х годов минувшего века сохранял сугубо животноводческий профиль. Люди здесь десятилетиями занимались выращиванием скота. Однако в 90-х не стало работы, большая часть скота была распродана, встал вопрос выживания. Вот тогда-то и вышли акчийцы в поле. Очень скоро они стали искусными бахчеводами, не расстаются с полем и теперь.

Как было сказано выше, Базарбай Шарапиев из их рядов. Теперь вот реализует свои навыки на новом месте. Вырастил урожай, успеть бы его вовремя сбыть...

Кстати, вторая задача порой оказывается столь же непростой, как и первая. Приходится нанимать многотонные фуры, чтобы вывезти арбузы и дыни в соседние районы и города области. Этой же проблемой озабочено большинство его коллег-земляков. Поэтому фуры, груженные под завязку дарами бахчевых полей, на местных дорогах в начале августа – картина довольно привычная. Дело в том, что Курчумский район считается арбузно-дынной «житницей» области. В своем деле бахчеводы преуспели: их продукция – востребованный и признанный товар на местном рынке.

У Базарбая Шарапиева тоже есть своя репутация в среде постоянных покупателей, которой он дорожит. Знают его как производителя экологически чистой продукции, человека с честным именем. И благодарны ему за труд и радость, которую дарят выращенные им замечательные дары земли.

#бахчевые #арбузы #урожай 2023

Популярное

Все
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Как в области Жетысу борются с паводком
Автомобиль врезался в лошадей в Павлодарской области: шесть человек пострадало
12 граждан Индии задержали в Западно-Казахстанской области
Цветочный скандал: началось расследование в отношении шымкентских полицейских
В Алматинской области спасли семью грибников
Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89
Многодетную мать осудили за убийство в Уральске
44 человека  спасли при пожаре в Актюбинской области
Строительство будущего: Роль «Samruk-Kazyna Construction» в создании инновационных школ
Криштиану Роналду установил новый рекорд
Ветер и жара: о погоде на 14 августа рассказали синоптики
Все это мы
В Мангыстауской области снова ограничили подачу электроэнергии
Мастер боевых миниатюр
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Ливень затопил дороги в Астане
Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Два трупа взрослых около коляски с ребенком на дороге нашли полицейские СКО
Нелегальные такси будут выявлять через "Автоураган" в Акмолинской области
18 человек погибло в результате схода оползня в Грузии
Газ взорвался в жилом доме в Астане: есть пострадавшие
Асу Алмабаев досрочно одержал победу в UFC
Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
В Туркестанской области ищут преступников, застреливших двоих мужчин
Вспоминая Александра Руденко
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
Пожар произошел в отеле в Бурабае
При обрушении на шахте "Шахтинская" пострадал человек
В Уральске мужчина зарезал собаку на глазах у детей
Казахстан и Афганистан договорились о сотрудничестве в банковском секторе и реализации инвестпроектов
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области

Читайте также

Строительство будущего: Роль «Samruk-Kazyna Construction» в…
Каждая мысль – сокровище
Сила слова
Солнца лучики средь туч

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]