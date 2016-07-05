​Славят Отчизну поэты

Этот конкурс акынов проводится уже в 6-й раз и посвящен 25-летию Независимости. Лучшие современные поэты Казахстана повествовали в своих произведениях о борьбе наших предков за долгожданную свободу народа, о нашей юной столице, об обновленной стране.

Как отметили организаторы, нынешняя мушайра вызвала большой интерес: свыше 100 стихотворцев прислали свои сочинения на конкурс. Непростая была задача у членов жюри, и все же в конце концов финалистами стали 12 авторов, между которыми и состоялось заключительное состязание. Главную награду завоевал астанинский поэт Адильбек Ибраимулы.

Мушайра по традиции всегда открывает череду мероприятий, задавая тон всему празднику. В нынешнем году, как отмечали члены жюри, было необыкновенно много молодых поэтов. Видимо, поэтому конкурс носил характер живой, бодрый и при этом талантливый.

Есть и новость: в будущем году астанинская мушайра обретет статус международного конкурса, а это значит, что она заиграет новыми красками.