Слаженные действия и точный расчет

– На днях в Инженерных войсках Вооруженных сил Республики Казахстан отметили профессиональный праздник. Расскажите, пожалуйста, о Вашем пути в профессию. Что было в этом выборе первичным – сама служба или инженерное дело?

– Желание стать военным появилось еще в детстве. Я никогда не сомневался в том, что им стану. Этому предшествовали фильмы о войне, о мужественных защитниках Родины, которые я смотрел с большим интересом. Возможно, какую-то роль сыграла и дата моего рождения – 23 февраля. Уже к восьмому классу у меня четко сформировалась цель – поступить в военное училище. А поскольку была склонность к техническим наукам, в 1999 году подал документы в Алматинское высшее военное училище на командно-тактическую специальность инженерных войск и по результатам всех испытаний был зачислен.

– Откуда Вы родом? Что вспоминается сегодня из детства?

– Родился я в селе Өркендеу Коргалжынского района Акмолинской области. Это удивительно благодатный край с многочисленными озерами, богатыми рыбой разных видов. Настоящий рай для рыбаков! Кроме того, возможно, не все знают, что в Коргалжынском заповеднике обитают розовые фламинго. Наверное, это и есть то, что навсегда осталось в памяти.

Что касается моего детства, я вырос в большой семье и был самым старшим ребенком. Есть у меня три брата и сестра. Наши родители всю жизнь проработали в этом же селе. Учился я в Амангельдинской средней школе и до сих пор с особой теплотой вспоминаю классного руководителя, учителя истории Нарынбая Идирисовича Баймагамбетова и историка Рысты Кенесовну Рахимжанову. Именно они во многом повлияли на мое мировоззрение и характер.

– Давайте поговорим о Вашей службе. Какие задачи стоят перед инженерными войсками?

– Инженерные войска – одна из составных частей Сухопутных войск и Вооруженных сил, которая выполняет боевые задачи в мирное время, в том числе по обеспечению условий для проведения учений. Мы занимаемся инженерным оборудованием территории, созданием укрепрайонов, строительством сооружений, дорог, мостов, разминированием местности, обследованием разрушенных и поврежденных зданий. Также наши войска участвуют в ликвидации последствий ЧС техногенного характера. К примеру, мы одни из первых оказались на месте разрушительных паводков весной прошлого года и помогали гражданскому населению.

Как для командира войсковой части, для меня очень важно, чтобы призванные на службу новобранцы прошли качественное обучение по специальности, научились работать в составе под­разделений, ощущать чувство локтя. Ведь именно в армии, как нигде, важна слаженная, точная и профессиональная работа.

– Были ли критические моменты при выполнении боевых задач, которые остались в памяти?

– Надо сказать, что вся наша служба напрямую связана с опасностью. Но особо запомнился случай, который произошел в 2007 году. Мы тогда занимались очисткой от взрывоопасных предметов в населенном пункте Токырау Карагандинской области. Когда мы собирали и укладывали боеприпасы для уничтожения, попался окончательно снаряженный припас. По инструкции его ни в коем случае нельзя передвигать и нужно срочно уничтожить, а это, как вы понимаете, очень опасно. Тогда мне пришлось пойти на риск и уничтожить боеприпас прямо там, на территории.

А еще вспоминается эпизод при проведении учения на полигоне «Берег» под руководством тогдашнего командира бригады полковника Берика Кабылова. Мы выполняли задачу по десантной переправе боевой техники на плавающих транспортерах. Для меня это был первый такой практический опыт. Поэтому до сих пор хорошо помню те эмоции и переживания.

– Чем были заняты военнослужащие вашей части во время весеннего паводка?

– Прошлогодние паводки стали для нас хорошей проверкой на готовность и умение действовать в реальных условиях. Мы выполняли комплекс задач, связанных с помощью населению в эвакуации, переброской техники и гуманитарных грузов. Работы велись в Атырауской, Акмолинской, Актюбинской областях, на севере страны, в частности в Петропавловске. С помощью понтонно-мостовых комплектов мы решали вопросы восстановления электро- и водоснабжения населенных пунктов. Полагаю, что мы справились с этой задачей достойно.

– Как Вы считаете, какие качества наряду с технической подготовкой необходимы военнослужащим вашего профиля?

– Сначала скажу, без чего не состоится специалист ни в какой сфере – это ответственность, старательность и настойчивость в достижении цели. Ну а если говорить о нашей специфике, то здесь требуются технический склад ума, инженерная смекалка и умение видеть на перспективу, или, иными словами, предусмотрительность.

Главный вывод, к которому я пришел за долгие годы службы, такой: любая самая сложная задача выполнима при условии каждодневных тренировок, постоянной отработки навыков, вплоть до автоматизма, знания дела и качественной подготовки техники и оборудования. Поскольку наша служба сопряжена с постоянными рисками и опасностью, она требует выверенных действий и точных расчетов, а порой и нестандартных технических решений. Именно поэтому в ходе учений моя роль, как командира бригады, заключается в управлении под­разделениями и организации качест­венного выполнения задач.