Слова Абая звучат на венгерском

Больше 20 лет Раушангуль Мукушева преподавала казахский язык в Венгрии и воспитала яркую плеяду учеников.

Раушангуль Мукушева работает специалистом в международном отделе стратегии, международного сотрудничества и аккредитации и одновременно сениором лектором на кафедре казахской, русской филологии и журналистики Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. А в 1998 году преподаватель казахского языка в университете Раушангуль Мукушева отправилась работать в Венгрию, в Сегедский университет на кафедру алтаистики. Кандидатуру ее выбрал бывший тогда ректором университета Ережеп Мамбетказиев.

– Когда я первый раз ехала в Венгрию по научному обмену, уже знала, что Сегедский университет является одним из крупнейших не только в Венгрии, но и в Центральной Европе, и что в его стенах работал Нобелевский лауреат Альберт Сент-Дьерди, поэтому немного волновалась, – вспоминает Раушангуль.

Тогда она училась в аспирантуре в Алматы по целевому направлению от ВКГУ в Институте Литературы и искусства имени М. О. Ауезова под руководством академика Заки Ахметова. Пришлось прервать обучение в аспирантуре с последующим восстановлением. Потом уже, работая в Венгрии, в 2000 году приезжала в Алматы и защитила кандидатскую степень по казахской филологии.

Стоит сказать, что кафедра алтаистики Сегедского научного университета является крупным центром исследований культуры народов – носителей алтайских языков, то есть тюркских, монгольских и тунгусо-манчжурских. На кафедре преподаются лингвистика, история, этнография, литература этих народов. Первый год студенты изучают турецкий язык, со второго года изучают один язык с тюркской или монгольской группы. Пос­ле приезда Раушангуль многие студенты стали выбирать для изучения казахский.

– Я приехала по приглашению известного профессора-тюрколога Арпада Берты, к сожалению, он умер 2008 году. Работала с основателем кафедры академиком Андрашем Рона-Ташом, профессором истории Марией Иванич, лингвистом Евой Кинчеш Надь, кыпчаковедом Зимони Иштваном и другими известными учеными. На кафедре до сих пор каждый четверг проводятся научные семинары со студентами, каждый из них я бы сравнила с целой научной конференцией.

По словам Раушангуль, выпускников этой кафедры сразу же после окончания учебы «разбирают» западные университеты, несколько выпускников уже стали профессорами в университетах Германии, Швеции, они могут читать оригиналы средневековых письменныx источников на тюркских и монгольских языках, в том числе на чагатайском, которым был распространен в Казахстане.

Первый Посол Венгрии в Казах­стане и среднеазиатских рес­публиках Йожеф Торма тоже является выпускником кафедры алтаистики Сегедского университета. То есть научный потенциал кафедры очень сильный. Этому способствует богатейший Восточный фонд библиотеки Сегедского университета, где хранятся книги ученых, патриархов венгерского востоковедения, таких, как Дьюла Немет, Лайош Лигети, Арпада Берты. Каждый из них подарил университету не менее 10 тысяч редких книг. Последним пополнением явилась библиотека известного востоковеда венгерского происхождения Денисa Шинора, его книги были перевезены в Сегедский университет из Америки, где ученый работал основную часть своей жизни.

– Работая на кафедре, я не только преподавала казахский язык, а представляла культуры нашей страны. В Сегедском университете работают лекторы из разных стран, включая Америку, Англию, страны Европы, Японию, Турцию, Китай. Ответственность была огромная. Ведь в обязанности лектора входит не только проведение лекций, а налаживание научного сотрудничества с университетами той страны, которую он представляет, – говорит Раушангуль.

Как она рассказывает, методика преподавания казахского языка тоже отличалась от принятой у нас, в Казахстане. Это не был практический казахский язык для иностранцев. На тюркологической кафедре нужно было преподавать в сравнении с тюркскими языками и в сопоставлении с другими языками, часто с точки зрения исторической грамматики.

Раушангуль в этом деле помогли знания, полученные у профессора Фарзаны Ахметжановой в родном университете. Наша героиня преподавала венгерским студентам курсы по стилистике, переводу, страноведению. Были и другие курсы, которых Раушангуль доверяли вести на венгерском для других специальностей. Кроме того, она вела лекции по истории культуры тюркских народов Средней Азии, а также преподавала каракалпакский язык – самый близкий к казахскому языку.

За годы преподавания Раушангуль очень многое открыла для себя в научной сфере, ведь Венгрия внесла весомый вклад в исследования истории и культуры Казахстана. Так учитель казахского, помимо основной работы, изучила много научных трудов, путевых заметок венгерских ученых, путешественников о Казахстане, которые, как оказалось, до сих пор малоизвестны или вовсе незнакомы казахстанскому читателю.

К примеру, в 2015 году Раушангуль впервые перевела и опуб­ликовала в журнале «Жұлдыз» очерк Брашшаи Шамуэль «Казахи», написанный в 1835 году. Этот автор первым на венгерском языке написал об истории, литературе, традициях казахов. Правда, тот язык, на котором он писал, отличался от современного венгерского. Так в первой половине XIX века венгры знали о нас только по описанию Брашшаи.

Раушангуль очень заинтересовало, что знали венгры о казахах, как они воспринимали нашу культуру. Она была приятно удивлена, а некоторые цитаты венгерских авторов читала с неподдельным интересом и восторгом.

К сожалению, многие работы венгерских исследователей Казах­стана еще не переведены на казахский язык, – сокрушается она. – А надо бы сделать прямой перевод. Переводы через третий язык не имеют такой ценности, как с языка оригинала.

Раушангуль особо отмечает, что во время ее работы на кафед­ре алтаистики было защищено несколько магистерских работ по казахскому языку, а докторантка этой кафедры Эстер Оттот-Ковач защитила докторскую диссертацию по казахскому языку.

В 2000 году Раушангуль в соавторстве с профессором Ласло Карой издала «Казахско-венгерский разговорник», который был переиздан в 2015 году. А в 2011 году в серии изданий «Алтаистика» в соавторстве с ученой Моникой Биачи вышел ее сборник переводов казахских народных сказок «Хан и визирь».

– С казахского на венгерский язык переводить сложно, – говорит Раушангуль. – Поэтому, когда я переводила стихотворение Абая «Айттым сәлем, Қаламқас», попросила помощи моего студента – поэта Гергея, который учился у меня казахскому.

Перевод, как говорили на кафед­ре, получился удачным. Когда эта песня звучала на открытии памятника Абая в Будапеште, было слышно, как венгерский перевод хорошо ложится на казахскую мелодию. А стихотворение «Желсіз түнде жарық ай» Раушангуль уже переводить было легче.

За годы работы в Сегедском университете Раушангуль участвовала в международных конференциях во многих европейских странах, где делала доклады о казахском языке культуре и литературе. Она также читала лекции в Германии – в Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга, в Турции – в университете Хажеттепе, в Польше – в университете имени Адама Мицкевича. Два раза кафедра алтаистики Сегедского университета совместно с Посольством РК в Венгрии проводила «Абаевские чтения», за что Раушангуль получила благодарственное письмо от Президента Касым-Жомарта Токаева из рук Посла РК в Будапеште Жанибека Абдрашова и медаль Международной организации культуры тюркских народов из рук Дюйсена Касеинова – президента ТЮРКСОЙ.

Кроме того, Раушангуль участвовала в работе венгерского издательства «Мозаик Эдукейшн», который производит цифровые продукты, интерактивные материалы, 3D-анимации на 40 языках мира для школ и высших учебных заведений. Она перевела интерфейс этого издания и больше чем пятьсот 3D-анимаций с венгерского на казахский язык. Таким образом, казахский язык вошел в список языков одного из известных образовательных ноу-хау в Европе.

– Я выучила венгерский язык достаточно хорошо, – говорит Раушангуль. – Мне, как поэту, литератору, была очень интересна венгерская литература. Она отличается от тюркской литературы, ведь сформировалась на европейских традициях. Венгерское образное мышление тоже неповторимо, требует много труда для перевода стихов. Важно не нарушить ритм и не потерять смысл, а самое главное – передать дух поэта, все это отнюдь не легкая задача.

Раушангуль переводила стихи венгерских поэтов Шандора Петефи, близкого по духу нашему Махамбету Утемисову. Ведь они оба – глашатаи национально-освободительных движений. Она также перевела на казахский язык стихи Йожефа Аттилы, судьба которого была связано с городом Сегедом. Эти стихи невероятно проникновенные. И конечно, Эндре Ади, который является символом венгерской души, национального возрождения. К его стихам она шла долго, очень много изучала его творчество и читала литературу о нем. Его образы трудно поддаются художественному переводу в силу динамики образов и мыс­лей. Охватить смысл непросто, читать и перечитывать мало – надо вчитываться между строк.

Таким образом, Раушангуль создала уникальный мост между казахской и венгерской культурами. И что не менее важно – сделала многое, чтобы казахский язык изучался, был узнаваем и востребован в научных кругах Европы.