Словно мухи, тут и там ходят фейки по сетям…

Ложь, дезинформация, утка, фальсификация – все эти понятия тоже можно заменить модным англоязычным термином «фейк», обозначающим подделку или фабрикацию.

Увы, в современном информационном обществе фейки стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Они как ложка дегтя в онлайн-бочке.

Фейки – это заведомо ложные или искаженные сведения, целью которых является введение в заблуждение или манипуляция общественным мнением. Если Хлестаков у Гоголя врет как поет и как будто сам свято верит в свое вранье, то авторы фейков фальсифицируют осознанно, с одной целью – ввести доверчивую публику в заблуждение.

«Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам», – пел Владимир Высоцкий.

В век Интернета слухи заменили фейки, а разносятся они по социальным сетям, новостным сайтам и другим каналам связи.

Какие фейки распространяются с наибольшей скоростью? Прежде всего те, которые обращаются к эмоциям и предубеждениям людей, играют на таких тонких струнках, как страхи и надежды. Так, например, в течение нескольких недель самым распространенным фейком в Казахстане был ролик в YouTube о том, что-де пенсии казахстанцев «уже с этого понедельника» вырастут на 30–50%, а малоимущие и другие категории граждан станут получать пособие в размере в 300 тыс. тенге, а некоторым из них будет положена надбавка в 200 тыс. Все это ложь, а распространяемый ролик был отрывком из выпуска теленовостей с совершенно иной озвучкой. Настоящий голос ведущего и текст заменили, и от этого началось такое «брожение умов», что опровергать пришлось Министерству труда и социальной защиты населения РК.

«В распространяемом видео­ролике сообщается, что для повышения пенсии якобы необходимо иметь стаж от 20 лет и определенную запись в трудовой книжке, – разъясняла пресс-служба Минтруда. – При этом автор ролика просит перейти по ссылке, чтобы узнать, какая это запись. Настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по непроверенным ссылкам и тем более не оставлять свои личные данные на сомнительных интернет-ресурсах, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Просим использовать информацию только из официальных источников».

Опровергать аналогичный фейк пришлось и Министерству внутренних дел, когда через WhatsApp казахстанцы стали пересылать сообщение о том, что якобы из-за повышения долж­ностных окладов перестанут платить жилищные выплаты сотрудники криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы. В связи с этим пресс-служба МВД РК сделала заявление о недостоверности этой информации.

К разряду «не может быть, потому что не может быть никогда» можно было бы отнести фейк о том, что у казахстанцев, не имею­щих квартир и машин, будут отбирать детей, но даже такое сообщение граждане старательно рассылают с призывами голосовать против нового приказа Минтруда, размещенного на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

На самом деле речь идет лишь о проекте приказа Министерства труда и социальной защиты населения «Об утверждении Методики определения социального благополучия семьи (лица)». Он в открытом доступе и находится на стадии публичного обсуждения.

В тексте проекта ничего не говорится о том, что казахстанские семьи должны иметь несколько квартир и машин или быть бизнесменами, тем более в нем ничего не говорится об изъятии детей из семей или о принудительном психиатрическом лечении.

Вместо всего этого в проекте предлагается определять уровень благосостояния казахстанцев по семи разным параметрам, в том числе по наличию доходов и кредитных обязательств, наличию работы, жилья, подсобного хозяйства, земельного участка и т. д. В каждой категории можно получить или потерять баллы. По результатам такого оценивания казахстанцев можно будет условно разделить на пять категорий (благополучный уровень, удовлетворительный, неудовлетворительный, кризисный, экстренный), чтобы максимально качественно и эффективно оказывать помощь нуждающимся. Предполагается, что после внедрения этой методики граждане смогут получить государственную поддержку в проактивном режиме, то есть без того, чтобы обращаться за ней в ведомства.

Ну и главное, в проекте приказа нет ни слова о том, что детей из семей, не имеющих несколько квартир и машин, будут насильно отправлять за границу, а родителей принудительно лечить психотропными препаратами.

Кто-то считает, что браки заключаются на небесах, а кто-то думает, что это можно сделать и онлайн в Сети. В Казнете писали о том, что с 1 июля 2023 года браки можно будет заключать в онлайн-формате. Сайт Stopfake.kz разбирался в новой процедуре заключения брака и выяснил, что с 1 июля 2023 года браки в Казахстане действительно будут заключаться немного иначе, однако личное присутствие молодоженов по-прежнему необходимо.

Суть в том, что с 1 июля браки будут регистрировать сотрудники ЦОНов, а не РАГСов. Функция по государственной регистрации актов гражданского состояния передается в НАО «Правительство для граждан» в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

В «Правительстве для граждан» пояснили также, что заключать браки будут в зданиях бывших РАГСов, но называться они будут по-новому – бэк-офисами госкорпорации. Так что молодожены по-прежнему смогут зарегистрировать брак в торжественной обстановке, если, конечно, захотят этого. Подать заявление на регистрацию брака можно и онлайн на портале электронного правительства, и офлайн, обратившись в бэк-офисы. Но для церемонии заключения брака по-прежнему необходимо личное присутствие молодоженов.

Кому-то подобные вымыслы покажутся чьей-то глупой шуткой, однако в каждой шутке есть лишь доля шутки, любая ложь может иметь серьезные последствия, неправильная информация оборачивается недоверием, социальным напряжением, а иногда даже насилием...

Существуют ли действенные способы борьбы с фейками? Конечно! Первый и самый важный – это научиться критичес­ки мыслить, анализировать информацию, не доверять слепо тому, что увидели или прочитали в социальных сетях. Доверять нужно информации из достоверных источников.