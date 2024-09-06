Слово ученого должно быть убедительным Общество 6 сентября 2024 г. 7:32 13 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области Заседание «круглого стола» на тему «АЭС как фактор роста и модернизации регионов» прошло в зале «Ғылыми кеңес» Актюбинского регионального университета им. Кудайбергена Жубанова. фото автора – В Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты политического, экономического и социального развития страны на ближайшую перспективу. В том числе стала известна дата референдума по строительству АЭС. В ООН зарегистрированы 193 страны, в 32 из них есть атомные электростанции, 440 ядерных реакторов вырабатывают 9% всей используемой в мире электроэнергии. И хотя в Казахстане пока нет атомной электростанции, зато имеются четыре ядерных реактора для научных исследований. Один из них находится в Алматы, в Институте ядерной физики. Два экспериментальных – в Курчатове, а четвертый, тот, что был в Актау, завершил работу в 1999 году. Это говорит о том, что у нас есть специалисты для таких объектов, и сегодняшнюю беседу можно воспринимать как экспериментальную площадку, где мы обсудим тему, по которой завтра предстоит давать разъяснения сначала студентам, а дальше и более широкой аудитории, – обозначил цель мероприятия проректор университета Рахым Бекназаров. Преподаватель кафедры «Нефтегазовое дело» Алишер Дилмагамбетов в своем выступлении напомнил, где, когда и как ученые открыли атомную энергию и стали применять ее во благо человечества. Тему продолжила его коллега Айнагуль Отарбаева, сделавшая акцент на состоянии энергетической отрасли республики. На медицинские аспекты мирного атома обратил внимание доктор PhD, специалист в области биологии Арман Исимов. Несмотря на хорошую подготовленность, участники заседания «круглого стола» внимательно прислушались к сказанному доктором физико-математических наук, профессором Куанышбеком Шункеевым. – Атомная электростанция – стратегический объект. Он включится в эксплуатацию не завтра, не послезавтра, он строится десятилетиями. Некоторые думают, зачем он нужен, а через 10–15 лет в нем действительно будет острая необходимость, поскольку дефицит электроэнергии нарастает. И это говорит о дальновидности Президента Касым-Жомарта Токаева. Некоторые оппоненты предлагают заменить атомную генерацию ветряными или солнечными электростанциями. Никто не против, но пока КПД таких станций очень низок. Необходимо дальше проводить исследования. Проблема заключается в том, что пока еще мы, и это не только казахстанцы, все человечество, не умеем аккумулировать большие объемы энергии. Если бы это было подвластно нам, то мы могли бы при необходимости пользоваться запасами энергии ветра, воды. К примеру, ночью использовать энергию солнца, – пояснил профессор. Ученые работают над решением этой задачи, и есть определенные успехи. По словам Куанышбека Шункеева, атомная электростанция использует новейшие технологии, которые не следует сравнивать с тем, что было, допустим, еще 40 лет назад, когда произошла авария в Чернобыле. Сейчас мы имеем третье поколение усовершенствованных моделей реакторов. Самое главное, кроме альтернативной электроэнергии, атомная электростанция демонстрирует свою надежность. Народ правильно поднимает вопрос безопасности, осторожность в этом случае необходима. Надо открыто признать и то, что Казахстан не может самостоятельно построить такую станцию. Для этого надо подготовить соответствующие кадры, которые должны пройти практику на аналогичных объектах. Кроме того, АЭС должна соответствовать нашим энергоресурсам. Далее следует учесть, что компания, которая займется строительством атомной станции «под ключ», и компетентные госорганы республики обязаны обеспечить совместное инженерно-технологическое сопровождение процесса ввода объекта до его выхода на полную проектную мощность, что опять-таки связано с кадрами. При этом никто не может отрицать проблему хранения радиоактивных отходов, чтобы предупредить вредное излучение урана-235 и, возможно, плутония. Участники встречи согласились: нужно готовить высококвалифицированные кадры атомщиков. Нужна команда единомышленников, какая была, к примеру, у Курчатова или у Королева, когда они осуществляли свои проекты. Такой же коллектив казахстанских ученых, который бы сотрудничал с теми международными коллегами, что уже имеют опыт строительства АЭС, должен быть сформирован и в республике. Это ускорит передачу опыта и подготовку нужных специалистов. #заседание #АЭС #круглый стол