Слово ученого должно быть убедительным

Общество
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Заседание «круглого стола» на тему «АЭС как фактор роста и модернизации регионов» прошло в зале «Ғылыми кеңес» Актюбинского регионального университета им. Кудайбергена Жубанова.

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– В Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты политического, экономического и социального развития страны на ближайшую перспективу. В том числе стала известна дата референдума по строительству АЭС. В ООН зарегистрированы 193 страны, в 32 из них есть атомные электростанции, 440 ядерных реакторов вырабатывают 9% всей используемой в мире электро­энергии. И хотя в Казахстане пока нет атомной электростанции, зато имеются четыре ядерных реактора для научных исследований. Один из них находится в Алматы, в Институте ядерной физики. Два экспериментальных – в Курчатове, а четвертый, тот, что был в Актау, завершил работу в 1999 году. Это говорит о том, что у нас есть специалисты для таких объектов, и сегодняшнюю беседу можно воспринимать как экспериментальную площадку, где мы обсудим тему, по которой завтра предстоит давать разъяснения сначала студентам, а дальше и более широкой аудитории, – обозначил цель мероприятия проректор университета Рахым Бекназаров.

Преподаватель кафедры «Неф­тегазовое дело» Алишер Дилмагамбетов в своем выступлении напомнил, где, когда и как ученые открыли атомную энергию и стали применять ее во благо человечества. Тему продолжила его коллега Айнагуль Отарбаева, сделавшая акцент на состоянии энергетической отрасли респуб­лики. На медицинские аспекты мирного атома обратил внимание доктор PhD, специалист в области биологии Арман Исимов.

Несмотря на хорошую подготовленность, участники заседания «круглого стола» внимательно прислушались к сказанному док­тором физико-математических наук, профессором Куанышбеком Шункеевым.

– Атомная электростанция – стратегический объект. Он включится в эксплуатацию не завтра, не послезавтра, он строится десятилетиями. Некоторые думают, зачем он нужен, а через 10–15 лет в нем действительно будет острая необходимость, поскольку дефицит электроэнергии нарастает. И это говорит о дальновидности Президента Касым-Жомарта Токаева. Некоторые оппоненты предла­гают заменить атомную генерацию вет­ряными или солнечными электростанциями. Никто не против, но пока КПД таких станций очень низок. Необходимо дальше проводить исследования. Проблема заключается в том, что пока еще мы, и это не только казахстанцы, все человечество, не умеем аккумулировать большие объемы энергии. Если бы это было подвластно нам, то мы могли бы при необходимости пользоваться запасами энергии ветра, воды. К примеру, ночью использовать энергию солн­ца, – пояснил профессор.

Ученые работают над решением этой задачи, и есть определенные успехи. По словам Куанышбека Шункеева, атомная электростанция использует новейшие технологии, которые не следует сравнивать с тем, что было, допустим, еще 40 лет назад, когда произошла авария в Чернобыле. Сейчас мы имеем третье поколение усовершенствованных моделей реакторов.

Самое главное, кроме альтернативной электроэнергии, атомная электростанция демонстрирует свою надежность. Народ правильно поднимает вопрос безо­пасности, осторожность в этом случае необходима. Надо открыто признать и то, что Казахстан не может самостоятельно построить такую станцию. Для этого надо подготовить соответствующие кадры, которые должны пройти практику на аналогичных объек­тах. Кроме того, АЭС должна соответствовать нашим энергоресурсам. Далее следует учесть, что компания, которая займется строи­тельством атомной станции «под ключ», и компетентные госорганы республики обязаны обеспечить совместное инженерно-технологическое сопровождение процесса ввода объекта до его выхода на полную проектную мощность, что опять-таки связано с кадрами.

При этом никто не может отрицать проблему хранения радиоактивных отходов, чтобы предупредить вредное излучение урана-235 и, возможно, плутония.

Участники встречи согласились: нужно готовить высококвалифицированные кадры атомщиков. Нужна команда единомышленников, какая была, к примеру, у Курчатова или у Королева, когда они осуществляли свои проекты. Такой же коллектив казахстанских ученых, который бы сотрудничал с теми международными коллегами, что уже имеют опыт строительства АЭС, должен быть сформирован и в республике. Это ускорит передачу опыта и подготовку нужных специалистов.

#заседание #АЭС #круглый стол

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