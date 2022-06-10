Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев

В WhatsApp рассылают аудиосообщение о том, что в Казахстане регистрируются первые случаи заболевания холеры. Женский голос говорит, что об этом сообщили в медицинском центре Жезгазгана. Это фейк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

"Данная информация недостоверна. Регистрации случаев с подозрением на холеру по Жезказгану не было. Наличие холерного вибриона "палочки холеры" находится на контроле. С мая по октябрь месяц еженедельно проводится отбор проб из открытых водоемов (Кенгирское водохранилище, пляжи) для лабораторного исследования. Причин для паники нет", – сообщили в ведомстве.

В комитете также напомнили, что для профилактики холеры необходимо регулярно мыть руки, тщательно мыть и обдавать кипятком овощи и фрукты, пить кипяченую воду. Специалисты также не рекомендуют покупать овощи, фрукты и другие продукты питания в случайных и неприспособленных для торговли местах.