Слушать, читать, достигать

– С каждым годом количество заинтересованных посетителей увеличивается, – с радостью отмечает директор библиотеки Алма Конарова. – Мы связываем это и с тем, что численность горожан постоянно растет, в Алматы переезжают жители из других городов и сел.

«Нельзя допустить, чтобы смартфон заменил для ребенка книгу», – сказал на заседании Национального курултая Президент страны Касым-­Жомарт Токаев. Этого утверждения придерживаются и сотрудники биб­лиотеки им. С. Бегалина. Они активно работают не только в направлении популяризации чтения среди своих посетителей, но и организовывают большое количество акций и тематических мероприятий, в которых центральное место отводится книгам, писателям, любимым авторам, знаковым датам.

Запоминающимся событием для детей младшего школьного возраста и дошкольников становится увлекательное чтение книг вместе с работниками библиотеки. К примеру, после прослушанной сказки про Алдара Косе дети создают рисунки с изображением главного героя, лепят его из пластилина. Так маленькие читатели переосмыс­ливают прочитанное ими через изобразительное искусство, учатся пересказывать и выражать свое отношение к тем или иным персонажам, дают оценки их поступкам.

10 мая Государственная детская библиотека отпраздновала 72-летие. На данный момент она является филиалом Централизованной библиотечной системы города Алматы, в которой находятся 27 библиотек, из них девять детских, а остальные – пуб­личные, массовые. В Бегалинке 475 тыс. книг. Из них 80% – художественная литература на казахском и русском языках, оставшаяся часть – энциклопедии, справочники, ­методические пособия и познавательная литература.

– Сейчас большая поддержка развитию библиотечной системы оказывается управлением культуры акимата города. За четыре года по программе модернизации библиотек, которая стартовала с городской юношеской библиотеки имени Жамбыла, отремонтированы 16 библио­тек. Нашей библиотеке тоже предстоит ремонт, мы все ждем этого момента, – отмечает ее руководитель.

Как показывает практика, модернизация библиотек наилучшим образом сказывается на посещаемости и увеличении интереса к ним со стороны читателей. Библиотеки после обновления становятся более интерес­ными современной молодежи, они стремятся быть модными и актуальными. Многие консерваторы сетуют, что с новым дизайном и ремонтом храмы книг утеряли ни с чем не сравнимый запах старых книжных страниц. Меж тем это никак не мешает молодым идти в библиотеку за ароматом кофе, атмосферой и приятным времяпрепровождением. А значит главные цели модернизации успешно реализовываются. В обновленных библиотеках по-прежнему можно знакомиться со старой и новой литературой, брать книги домой или читать их в просторных залах. В этом вопросе библиотеки остаются неизменными и следуют своей миссии.

– Сейчас период летних каникул. Дети по традиции приходят к нам с внушительными списками литературы, которую им задают прочитать до первого сентября. И мы им в этом с радостью помогаем, – говорит Алма Конарова.

По ее словам, библиотекари зачастую выступают в роли психологов для детей. Их задача – не просто выдача необходимой кипы книг. После беседы про интересы и увлечения ребенка специалисты ненавязчиво предлагают школьникам ознакомиться с той или иной книгой. Постепенно ребенок втягивается в процесс чтения, заинтересовывается произведением, шаг за шагом осваивает большой «пирог» каникулярной литературы. Уже к середине списка все кажется не таким уж и непреодолимым, а даже занимательным.

– Дети могут одновременно взять у нас до пяти книг домой на десять дней, дважды продлевая этот срок посредством телефонного звонка, – говорит Алма Сейсеновна.

Библиотека имени Бегалина уже долгие годы является центром притяжения детей, которые, помимо знакомства с миром книг, на бесплатных кружках постигают иностранные языки, осваивают игру на домбре, занимаются шахматами, бисероплетением, бумажным моделированием.

– Активными нашими посетителями становятся и люди пожилого возраста, которые берут с собой внуков и вовлекают их в мероприятия, предлагаемые библиотекой, – продолжает Алма Конарова. – Это, безусловно, приносит свои плоды – дети становятся нашими постоянными посетителями.

Действительно, многие взрос­лые, которые в свою время посещали любимую Бегалинку, приводят в нее уже своих детей. А работать в библиотеку приходят выпускники библиотечного факультета Казахского нацио­нального женского педагоги­ческого университета. И сегодня практически половина состава сотрудников во всей библиотечной системе представлена молодыми специалистами. Они любят выбранную профессию, но, к сожалению, часто вынуждены уходить из нее – нужно кормить семьи, искать работу с более высокой зарплатой.

Есть проблема и с пополнением библиотек книгами отечественных авторов: писатели вынуж­дены находиться в постоянном поиске средств, чтобы издать свои сочинения, хотя могли бы претендовать на поддержку со стороны государства.

– Президент страны на заседании Национального курултая поручил реализовать новую программу «Детская библиотека». Он отметил необходимость формирования специального списка книг, охватывающего разные жанры казахской литературы. Произведения из этого перечня должны быть доступны для всех детей. Мы надеемся, что у библиотек появится возможность приобретать при поддержке государства новые хорошие книги, – отмечает руководитель библиотеки. – Пока же у нас на казахском языке очень мало книг, созданных детскими писателями. Надеюсь, вскоре они ощутят поддержку – и ситуация изменится.

Алма Конарова полагает, что нашим сценаристам, режиссерам по аналогии с зарубежными представителями киноиндустрии можно было бы создавать интересное кино про библиотеки, добавляя в них загадки, тайны и квесты. Сегодня необходимо «подогревать» интерес к чтению книг со стороны блогеров, известных публичных людей, которые могли бы становиться амбассадорами библиотек.

А в детские гаджеты можно скачивать книги. Сейчас библиотеки города оцифровывают свои фонды, в особенности редкие издания. Вскоре они будут находиться в открытом виртуальном доступе.

– Детские библиотеки – ворота в будущее нашей страны. Культура чтения книг у дошкольников, детей младшего школьного возраста влияет на их кругозор, интеллект и жизненные приоритеты во взрослой жизни. Задача библиотек – сформировать читающую нацию, – заключила Алма Конарова.