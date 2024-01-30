В МЧС проведут расследование действий своих подразделений во время землетрясения

Происшествия, Правительство
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Соответствующее поручение дал министр по ЧС Сырым Шарипханов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное министерство

 

Фото: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям.

Он также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций. В частности, нарекания главы МЧС касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан.

Министр указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях, а также усовершенствовать алгоритм действия имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.

- Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными, - сказал он.

Также Сырым Шарипханов поручил создать межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников министерства науки и высшего образования.

Кроме того, будет доработан алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений. Исполнение поручений взято на жесткий контроль, отметили в пресс-службе.

 

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