Служебные собаки Нацгвардии МВД РК на страже безопасности

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Служебные собаки Национальной гвардии МВД Республики Казахстан играют важную роль в поддержании законности и порядка, внося значительный вклад в обеспечение безопасности граждан. Благодаря своему острому обонянию, силе и обучаемости, эти четвероногие помощники становятся незаменимыми участниками различных операций. Ведь, они помогают предотвращать преступления, находить запрещенные вещества и сохранять спокойствие в обществе. Особое значение их работа приобретает в рамках антитеррористической деятельности, где каждая минута может стоить жизни.

Служебные собаки проходят интенсивный курс обучения, который включает в себя не только базовые команды, но и сложные навыки, такие как работа в экстремальных условиях, распознавание подозрительных объектов и людей, а также поиск по следам. Эти животные – настоящие профессионалы, чья работа требует высокого уровня концентрации и физической выносливости. Они послушно исполняют все команды и приходят на помощь в самых разных ситуациях: от поиска вещей до задержания преступников. А предшествует этому долгая и кропотливая работа.

Стоит сказать, что кинологическая служба была создана в составе войск правопорядка в начале 1990-х годов. С момента основания она зарекомендовала себя, как одна из лучших в своем направлении. Основная задача службы – подготовка служебных собак для выполнения широкого спектра миссий: от поиска взрывчатых веществ и наркотиков до патрулирования и охраны особо важных объектов.

Эти четвероногие друзья и их преданные кинологи – надежные защитники, готовые к выполнению самых сложных задач. За каждой успешной операцией или результативным действием – годы тренировок и работа большой команды кинологов. Опыт одних передается другим, пополняя учебную базу работы со служебными собаками.

Кинологи войск правопорядка – это не просто вожатые. Они становятся верными напарниками для своих собак, создавая уникальную связь, основанную на доверии и взаимопонимании. Их работа требует огромного терпения, профессионализма и любви к животным. Каждая собака подбирается индивидуально, а тренировки строятся с учетом характера и способностей животного.

К слову, кинологи Национальной гвардии ежегодно участвуют в различных соревнованиях и учениях, где демонстрируют высокий уровень подготовки своих подопечных. Эти мероприятия помогают совершенствовать навыки и обмениваться опытом с коллегами из других стран.

Благодаря самоотверженности кинологов и профессионализму их четвероногих помощников, Казахстан может гордиться одной из самых эффективных кинологических служб в регионе. Их вклад в поддержание правопорядка невозможно переоценить. Благодаря кропотливой работе кинологической службы, наши улицы и объекты массового скопления людей становятся безопаснее, а граждане могут чувствовать себя защищенными.

Четвероногие герои войск правопорядка

На сегодняшний день служебные собаки Национальной гвардии МВД Республики Казахстан неоднократно демонстрировали свою эффективность в обеспечении правопорядка и безопасности. Ниже представлены пять примечательных случаев задержания преступников с их участием:

1. Обнаружение наркотиков в Петропавловске. В ноябре 2024 года в ходе рейда, направленного на выявление преступлений, связанных с хранением и распространением наркотиков, военнослужащий воинской части 6637, кинолог ефрейтор Санат Сулейменов со своим питомцем - служебной собакой по кличке «Диг» обнаружили в одной из квартир Петропавловска спрятанные наркотические вещества. Собака уверенно указала на место под газовой плитой, где были найдены запрещенные вещества.

2. Задержание наркоторговца в Жанаозене. В Жанаозене гвардейцы воинской части 5548 с помощью служебной собаки по кличке «Детектив» задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Собака обнаружила спрятанные наркотики, что позволило задержать преступника и изъять запрещенные вещества.

3. Изъятие крупной партии мака в Костанае. В июне 2024 года в Костанае специалист-кинолог старший сержант Сергей Абросимов и его служебная собака по кличке «Фиона» обнаружили на складе 48 мешков мака общим весом около 1200 кг, предназначенного для переработки в опий-сырец. Это стало возможным благодаря острому обонянию и профессиональной подготовке «Фионы».

4. Обнаружение гашиша в Усть-Каменогорске. В апреле 2024 года на транспортном контрольно-пропускном пункте в Усть-Каменогорске нарко-розыскная собака по кличке «Локи» обнаружила в мешке с гипсовой смесью три свертка с гашишем общим весом около 300 граммов. Благодаря этому были предотвращены попытки незаконного ввоза наркотиков на территорию учреждения.

5. Задержание наркокурьера в Астане. В октябре 2024 года в Астане гвардейцы с помощью служебной собаки по кличке «Хуч» задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Собака обнаружила среди травы сверток с запрещенными веществами, что позволило задержать нарушителя и передать его полиции для дальнейшего разбирательства.

«Итоги, цифры и факты»

В 2024году Национальной гвардии МВД РК специалисты-кинологи и их четвероногие напарники задействовались более 100раз. Так, при помощи наркорозыскных служебных собак найдено более 40 кг наркотиков. Четвероногими боевыми собаками по поиску взрывчатых веществ – один случай обнаружения взрывчатки (1,2 кг), а также, найдены 74 единицы боеприпасов различного калибра и 15 единиц огнестрельного и холодного оружия. В 13 случаях розыскными собаками оказана помощь в поиске лиц, пропавших без вести. Раскрыто 81 преступление, поймано 69 нарушителей общественного порядка.

Эти случаи подчеркивают важность и эффективность использования служебных собак в оперативной деятельности Национальной гвардии Республики Казахстан.

Обеспечено проведение 262 общественно-массовых мероприятий, выполнено 207 задач в составе следственно-оперативных групп, 153 задачи в совместных оперативно-розыскных и профилактических мероприятиях. Нарко-розыскными собаками выполнено 162 задачи по применению собак по поиску взрывчатых веществ при обеспечении общественно-массовых мероприятий и 283 задач по досмотру транспорта на контрольно-пропускных пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы.