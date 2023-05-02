Смаилов дал месяц на мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в Казахстане

По его словам, множество случаев перебоев с водой возникают по причине изношенности инфраструктуры и ее несвоевременной модернизации.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос водоснабжения городских и сельских населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, имеется ряд системных проблем, которые еще не нашли своего решения. Так, в ряде регионов затягивается работа по строительству водоочистных сооружений. Например, в Акмолинской области эта работа растянулась на 10 лет. Кроме того, не везде своевременно начаты поисково-разведочные работы, а в Карагандинской области только проводятся конкурсные процедуры.

"Остаются нерешенными вопросы завершения "долгостроев" по проектам питьевого водоснабжения. Яркие примеры – Эскулинский водовод в Улытауской области, Талапский водопровод в Кызылординской области, Пресновский водопровод и вторая очередь Соколовского водопровода в Северо-Казахстанской области. Из-за их незавершенности около 220 тысяч человек не обеспечены централизованным водоснабжением", - указал премьер-министр.

По его словам, множество случаев перебоев с водой возникают по причине изношенности инфраструктуры и ее несвоевременной модернизации.

"В апреле из-за порыва на магистральной трубе на несколько дней без питьевой воды остался целый город Балхаш. В результате падения водонапорной башни село Андроновка Абайской области осталось без водоснабжения. Порыв в Семее оставил без воды более 70 домов. Также из-за аварии на магистральном трубопроводе без водоснабжения остались 11 населенных пунктов Акмолинской области. И это лишь некоторые данные только за один месяц", - отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства подчеркнул, что к решению всех этих проблем необходимо подходить комплексно и обеспечить по итогам года достижение запланированных показателей доступа к централизованному водоснабжению в городах и селах.

В заключение Алихан Смаилов поручил провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в республике и в месячный срок внести в Правительство перечень объектов с высоким риском аварийности, обеспечить завершение всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению до конца года, а также в месячный срок внести предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

"При этом важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования", - заключил он.