Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Смаилов и Бьерде обсудили проекты и планы Всемирного банка в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анной Бьерде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Стороны обсудили текущие проекты и дальнейшие планы Банка в Казахстане, меры Правительства по проведению реформ, обозначенных Президентом РК в Послании народу 1 сентября 2022 года, реализацию Рамочной стратегии партнерства Всемирного банка с нашей страной на 2020-2025 годы и ряд других вопросов.

Премьер-министр подчеркнул, что при активном участии и содействии Банка в республике успешно действуют проекты, направленные на динамичное социально-экономическое развитие.

«В настоящее время совместно со Всемирным банком прорабатывается ряд новых проектов. Правительство готово детально рассмотреть возможность их реализации», — сказал Алихан Смаилов.

При этом он отметил, что на сегодняшний день государство активно работает над реформами, которые направлены на укрепление института законодательной власти и качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию и т.д.

«Все эти меры значительно укрепят систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности как для отечественных предпринимателей, так и для иностранных инвесторов. В этой связи мы приветствуем ваши инициативы по поддержке наших реформ», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны, Анна Бьерде отметила, что Казахстан и Всемирный банк связывает продолжительная история сотрудничества. Так, за прошедшие годы успешно реализовано 47 проектов на сумму свыше 8 млрд долларов.

«В свете новых экономических вызовов нам нужно наперед планировать проекты, которые мы хотели бы реализовать. Считаю, что у нас есть возможности для расширения сотрудничества», — сказала Анна Бьерде.

 

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