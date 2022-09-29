Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с председателем Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагитом Алекперовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства РК.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения.

Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества.

В свою очередь Алекперов отметил заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.