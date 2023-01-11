Смаилов назвал причины ухода McDonald’s из Казахстана

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах после заседания Правительства назвал причины ухода McDonald’s из Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хорошо иметь в стране крупные международные бренды, так как это положительно сказывается на инвестиционном климате. Однако, польза от фастфуда для организма человека незначительная. Уход McDonald’s с рынка не связан с инвестиционным климатом или другими обстоятельствами в нашей стране. Это напрямую связано с уходом компании McDonald’s с рынка России. В рамках работы изначально сырье и полуфабрикаты обеспечивались через рынок России. Какие еще были причины? Одна из них - очень высокие требования, которые ставит McDonald’s к своей продукции", – сообщил Смаилов.

По его словам, чтобы доставлять в рестораны продукцию, поставщик должен иметь ряд сертификатов. Важно как качество продукции, так и качество упаковки.

"Чтобы соответствовать всем строгим требованиям, инвестор должен выделять крупные средства и инвестировать. Однако, рынок Казахстана ограничен, поэтому и такие масштабные инвестиции не окупятся в краткосрочный период", – пояснил премьер.

Смаилов сообщил, что ему известны решения этой компании по сохранению рабочих мест в Казахстане.

"В этой компании трудятся около двух тысяч человек. Для сохранения рабочих мест нужно продолжить работу, не используя международный бренд. Также, я думаю, что они решат проблему в связи с получением сырья и полуфабрикатов у казахстанских производителей продукции, в целях того, чтобы компания далее стабильно работала", – заключил премьер-министр РК.