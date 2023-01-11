Смаилов назвал причины ухода McDonald’s из Казахстана

Экономика
87
Елисеева Екатерина
корреспондент

Среди ряда причин премьер обозначил очень высокие требования компании к своей продукции.

Фото: exk.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах после заседания Правительства назвал причины ухода McDonald’s из Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хорошо иметь в стране крупные международные бренды, так как это положительно сказывается на инвестиционном климате. Однако, польза от фастфуда для организма человека незначительная. Уход McDonald’s с рынка не связан с инвестиционным климатом или другими обстоятельствами в нашей стране. Это напрямую связано с уходом компании McDonald’s с рынка России. В рамках работы изначально сырье и полуфабрикаты обеспечивались через рынок России. Какие еще были причины? Одна из них - очень высокие требования, которые ставит McDonald’s к своей продукции", – сообщил Смаилов.

По его словам, чтобы доставлять в рестораны продукцию, поставщик должен иметь ряд сертификатов. Важно как качество продукции, так и качество упаковки. 

"Чтобы соответствовать всем строгим требованиям, инвестор должен выделять крупные средства и инвестировать. Однако, рынок Казахстана ограничен, поэтому и такие масштабные инвестиции не окупятся в краткосрочный период", – пояснил премьер. 

Смаилов сообщил, что ему известны решения этой компании по сохранению рабочих мест в Казахстане.

"В этой компании трудятся около двух тысяч человек. Для сохранения рабочих мест нужно продолжить работу, не используя международный бренд. Также, я думаю, что они решат проблему в связи с получением сырья и полуфабрикатов у казахстанских производителей продукции, в целях того, чтобы компания далее стабильно работала", – заключил премьер-министр РК. 

 

Популярное

Все
Из капель рождается море
Карагандинский бизнесмен-изобретатель отремонтировал сельскую котельную и... остался должен государству 32 млн тенге
Золото-крошка в упорной одежке
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Предприниматели массово намерены судиться с налоговыми органами, доказывая неправомерность административного наказания и начисления штрафов
Был в моде асадал
В Атырауской области планировалось строительство детского лагеря у побережья Каспийского моря. По прошествии трех лет проект так и не был реализован
Вандалы разбивают теплые павильоны на остановках общественного транспорта, которые установили в Караганде перед Новым годом
В контексте судебных реформ
Сложнейшим периодом в истории стал для казахстанского народа прошедший год
Последний Герой
Обратная сторона просвещения
Высокое напряжение жизни
В интересах сельчан
В разговорных клубах, открытых в 12 регионах страны, можно будет бесплатно изучать казахский язык
До завершения капитального ремонта в новой школе дети из села Даулет будут учиться в старом учебном заведении
Мастер-класс Манабу Мураками
Без поражений, но с «серебром»
Эра нового риса на старых полях
Здоровье превыше всего
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Токаев дал поручения новым министрам
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК

Читайте также

Правительство , Экономика , Общество
Ужесточить условия выдачи микрокредитов намерены в Казахста…
Международное сотрудничество , Мажилис , Экономика
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Экономика
Ослабление тенге в 2022 году объяснили в Нацбанке
Мажилис , Экономика , Энергетика
После январских событий разработан закон об обеспечении про…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]