Смаилов негативно оценил работу налогового и таможенного администрирования

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Недостаточную эффективность налоговых и таможенных служб, а также потери бюджета зафиксировала Высшая аудиторская палата (ВАП)

Фото: пресс-служба ВАП РК

Итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год рассмотрели на заседании ВАП под председательством Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В 2023 году зафиксировано недостижение плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге. В частности, не исполнен прогноз по 3 крупным бюджетообразующим налогам: КПН, НДС на ТВП, НДС на импорт. Это стало возможным ввиду завышения прогноза.

Согласно отчету КГД, республиканский бюджет обеспечен дополнительными поступлениями почти на 944 млрд тенге за счет налогового и таможенного администрирования. Однако, по оценке ВАП, эта цифра составила чуть более 709 млрд тенге, то есть меньше на 234 млрд тенге. 

Выявлено, что органами госдоходов допускаются факты несвоевременного формирования и направления уведомлений об устранении нарушений камерального контроля, что привело к потерям бюджета на сумму 1,9 млрд тенге. 

Установлены факты необоснованного возврата НДС из бюджета на сумму свыше 240 млн тенге.

«Процедуры реабилитации и банкротства недостаточно эффективны и сводятся к погашению социальных требований и возмещению расходов банкротных и реабилитационных управляющих. В 2023 году ликвидированным банкротам списано неуплаченных долгов на сумму свыше 3,5 трлн тенге, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 1 трлн тенге. Выявлены факты назначения банкротными управляющими аффилированных лиц, что создает условия для различных злоупотреблений в ущерб интересам кредиторов.

Несмотря на объединение таможенных и налоговых органов, не налажено надлежащее взаимодействие и обмен сведениями из баз данных в рамках таможенного администрирования, что влечет риски потерь бюджета по уплате таможенных платежей и налогов», – считает глава ВАП. 

В рамках заседания Алихан Смаилов обратил внимание руководства КГД на важность совершенствования процедур реабилитации и банкротства, чтобы этот механизм не становился лазейкой для ухода от уплаты налогов.

К значимым проблемам он также отнес безрезультативные блокировки электронных счетов-фактур бизнеса и факты занижения стоимости товаров при таможенном администрировании, что не только искажает данные «зеркальной» статистики, но и приводит к недопоступлению платежей в бюджет.

В свою очередь глава ведомства Жандос Дуйсембиев отметил, что по всем выявленным недостаткам будет проведена соответствующая работа. В частности, тестируется система автоматизации процессов таможенного администрирования, которая позволит сделать весь товарооборот на МЦПС «Хоргос» прозрачным.

Также планируется внесение изменений в закон о банкротстве и реабилитации с усилением контроля за счет автоматизации. 

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