Смаилов поручил "Kazakh Invest" привлекать крупные корпорации в экономику Казахстана

Под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Совета директоров АО "Национальная компания "Kazakh Invest", на котором рассмотрены результаты реализации плана развития компании и ряд организационных вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Председатель правления "Kazakh Invest" Меиржан Юсупов доложил, что в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов.

В текущем году при поддержке "Kazakh Invest" планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более 6 млрд долларов.

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед "Kazakh Invest" стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.

"В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны Правительства созданы", – сказал Алихан Смаилов.

Также на заседании рассмотрен вопрос внесения изменений и дополнений в Стратегию развития компании на 2018-2027 годы для приведения ее в соответствие с Концепцией инвестиционной политики РК до 2026 года. Так, по концепции предусматривается обеспечение притока прямых иностранных инвестиций в порядка $25 млрд ежегодно.